Ayvens gana 996 millones de euros en 2025, un 45,7% más que en 2024

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa de renting de vehículos y servicios de movilidad Ayvens ha logrado un beneficio neto de 996 millones de euros en 2025, una cifra superior en un 45,7% respecto al año anterior, según ha informado este viernes la compañía.

De su lado, el beneficio operativo ha escalado a 1.403 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 42,6% respecto a 2024. Los márgenes de arrendamientos y servicios aumentaron hasta 2.944 millones de euros, un 9,1% más en términos interanuales.

La flota total de Ayvens ascendió a 3,175 millones de unidades, lo que representa una disminución interanual del 3,2%, lo que refleja el impacto continuo de la revisión de la cartera realizada a lo largo de 2024 y las medidas proactivas adoptadas para restablecer la rentabilidad en un contexto de desaceleración general.

No obstante, en comparación con el cierre de septiembre de 2025, la flota total disminuyó un 0,6%, lo que muestra indicios de estabilización de la flota del grupo.

Los contratos de leasing de servicio completo alcanzaron los 2.525.000 vehículos, lo que representa una disminución interanual del 3,2% y del 0,5% frente al cierre de septiembre de 2025. Los contratos de gestión de flota alcanzaron los 650.000 vehículos, lo que representa una disminución del 3,3% frente al cierre de diciembre de 2024 y del 0,7% frente al cierre de septiembre de 2025.

DIVIDENDO DE 0,59 EUROS

El consejo de administración ha decidido proponer a la junta general de accionistas la distribución de un dividendo de 0,59 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, un incremento del importe del 60% respecto al año anterior. El reparto se ejecutará el próximo 20 de mayo.

"Para 2026, Ayvens seguirá priorizando la rentabilidad y la gestión del riesgo de activos, y reforzará su enfoque en la satisfacción del cliente y la excelencia operativa", ha apuntado el consejero delegado de la firma, Philippe de Rovira.