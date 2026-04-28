Batteryfly invertirá 6 millones en una planta de reciclado de baterías de coches eléctricos en Zaragoza

Archivo - Javier Alcalá en la planta de Batterfly - JORGE ROMEU - Archivo

VALENCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía especializada en la gestión integral de vida de baterías de electromovilidad, Batteryfly, con sede en Moncada (Valencia), invertirá seis millones de euros en el diseño y puesta en marcha de una planta para el reciclado y segunda vida de baterías de vehículos eléctricos de 12.000 metros cuadrados que se ubicará en el Parque Tecnológico del Reciclado de Zaragoza.

El proyecto, que cuenta con una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de 1,8 millones de euros, cuenta con un plazo máximo de ejecución hasta marzo de 2029 y se inserta en el marco del programa Renocicla.

Esta planta de reciclado y segunda vida de baterías de vehículo eléctrico (VE) tendrá inicialmente una capacidad anual de reciclaje superior a las 1.000 toneladas de tratamiento de residuos de bienes de equipo renovables, y la posibilidad de ampliarse hasta unas 75.000 toneladas en el medio plazo.

El proyecto ha sido uno de los cinco mejor puntuados en la categoría de reciclado de baterías a nivel nacional. Su objetivo es incentivar la economía circular y crear una cadena de valor industrial a partir de los residuos asociados al despliegue de las energías limpias, así como recuperar materias fundamentales.

La nave industrial contará con espacio para almacenamiento, caracterización y testing, desmontaje, manipulación y reparación, fabricación de megabaterías y ensamblaje de nuevos productos, certificación de sistemas de almacenamiento energético y desarrollo de nuevos componentes.

Además de una planta piloto de reciclado y obtención de 'black mass' o masa negra, polvo oscuro de alto valor compuesto por metales críticos como cobalto, litio , níquel y manganeso, que se obtiene de la trituración y reciclaje de baterías de iones de litio. El espacio contará además con laboratorios y centro de I+D, oficinas y área de ingeniería.

Las ayudas a fondo perdido reguladas en esta convocatoria gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Miteco, se han otorgado en régimen de concurrencia competitiva entre los expedientes mejor valorados por su rigor técnico, viabilidad económica, innovación y demás criterios ponderables incluidos. Y todas las instalaciones receptoras de subvenciones se atienden al principio de no causar prejuicio significativo al medio ambiente.