BMW alcanza dos millones de entregas de vehículos eléctricos, impulsadas por el nuevo iX3

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

BMW ha alcanzado el hito de dos millones de entregas de vehículos eléctricos a sus clientes, impulsadas por el auge del nuevo iX3, que ya ha sumado 100.000 pedidos, según ha informado este jueves la firma alemana.

Incluyendo los híbridos enchufables, se han entregado un total de aproximadamente 3,5 millones de vehículos electrificados a clientes en todo el mundo desde 2013. Además, en el primer semestre de 2026, más de uno de cada cuatro vehículos vendidos era eléctrico.

"La venta de dos millones de vehículos eléctricos subraya el éxito de los modelos BMW y MINI entre los clientes de todo el mundo. En Europa, la evolución positiva se ha mantenido desde el lanzamiento al mercado del BMW iX3, y pronto alcanzaremos el hito de los 100.000 nuevos pedidos", ha afirmado Jochen Goller, miembro del consejo de administración de BMW.

En Europa, durante el segundo trimestre de 2026, las ventas europeas de vehículos eléctricos de batería experimentaron un fuerte repunte gracias a la mayor disponibilidad del BMW iX3, registrando la compañía un crecimiento del 38% hasta alcanzar las 81.445 unidades.

En el primer semestre de 2026, los vehículos totalmente eléctricos representaron alrededor del 28% de las ventas totales en el continente de origen de la compañía. Desde el estreno mundial del BMW iX3, uno de cada tres vehículos BMW totalmente eléctricos encargados en Europa ha sido un BMW iX3. Dentro de la familia X3, uno de cada dos vehículos encargados ya es un iX3 totalmente eléctrico.