BMW desvela el nuevo iX4, un SUV coupé eléctrico de hasta 828 kilómetros de autonomía - WOLFGANG GROEGER MEIER

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

BMW ha presentado el nuevo iX4, su próximo modelo eléctrico desarrollado sobre la arquitectura de la Neue Klasse, que llegará al mercado en marzo de 2027 con una autonomía de hasta 828 kilómetros y una potencia de hasta 612 caballos en su versión más deportiva, M60 xDrive.

El nuevo modelo se incorpora a la estrategia de electrificación de la compañía con una carrocería de estilo coupé y un diseño basado en las líneas de la Neue Klasse. BMW destaca especialmente la combinación entre una silueta deportiva, una mayor amplitud interior y una nueva generación de tecnologías digitales y de propulsión eléctrica.

En el momento de su lanzamiento, previsto para marzo de 2027, el BMW iX4 estará disponible con dos versiones: iX4 40 xDrive e iX4 50 xDrive. Posteriormente se incorporará a la gama el iX4 M60 xDrive, que podrá encargarse desde enero de 2027 y se situará como tope de gama.

HASTA 828 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

El BMW iX4 50 xDrive estará equipado con dos motores eléctricos, uno en cada eje, que desarrollan conjuntamente 345 kW (469 CV) y un par máximo de 645 Nm. Esta variante podrá acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 210 km/h.

La batería cuenta con una capacidad útil de 108,7 kWh y permite alcanzar una autonomía máxima de 828 kilómetros, según las cifras provisionales facilitadas por BMW. Además, la tecnología de carga de 800 voltios permite alcanzar una potencia de hasta 400 kW en corriente continua.

Con esta capacidad de carga, BMW asegura que el iX4 50 xDrive puede recuperar en diez minutos energía suficiente para recorrer hasta 387 kilómetros adicionales.

Por su parte, el iX4 40 xDrive desarrolla 275 kW (374 CV) y 520 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y ofrece una autonomía máxima de 638 kilómetros.

LA VERSIÓN M60 SUPERA LOS 600 CABALLOS

La gama estará encabezada por el BMW iX4 M60 xDrive, equipado con un sistema de tracción integral específico de BMW M. Sus dos motores eléctricos generan una potencia máxima de 450 kW, equivalente a 612 CV, y un par máximo de 875 Nm.

El modelo acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada electrónicamente a 240 km/h. Su autonomía máxima se sitúa en 777 kilómetros, según los datos provisionales de la marca.

El M60 xDrive incorpora además suspensión adaptativa M, dirección deportiva con desmultiplicación variable y un diferencial autoblocante M controlado electrónicamente en el eje trasero. También dispone de modos de conducción específicos M Sport y M Sport Plus.

DISEÑO MÁS DEPORTIVO Y NUEVO INTERIOR DIGITAL

El diseño exterior mantiene las principales señas de identidad de la Neue Klasse, con unos riñones y grupos ópticos delanteros integrados en una única unidad gráfica y una línea de techo descendente que refuerza el carácter de coupé del vehículo.

La parte trasera incorpora un alerón con luz de freno integrada y unos pilotos horizontales que reinterpretan la característica forma en 'L' de BMW. El paquete M Sport será de serie e incluirá llantas de 20 pulgadas y frenos M Sport con pinzas azules.

El techo panorámico de grandes dimensiones también formará parte del equipamiento de serie, mientras que los clientes podrán elegir inicialmente entre nueve colores exteriores.

En el habitáculo, BMW apuesta por un diseño minimalista y por una mayor integración de las funciones digitales. El nuevo sistema BMW Panoramic iDrive, basado en el Sistema Operativo X, combina el BMW Panoramic Vision, un Head-Up Display 3D, una pantalla central de 17,9 pulgadas y un nuevo volante con controles integrados.

El interior contará además con siete configuraciones diferentes y asientos delanteros con regulación eléctrica y función de memoria. En la versión M60 xDrive se ofrecerán de serie asientos M Sport con regulación eléctrica en diez posiciones.

NUEVA GENERACIÓN DE ASISTENTES DE CONDUCCIÓN

El nuevo iX4 también incorpora una nueva generación de sistemas de asistencia a la conducción, con un mayor uso de inteligencia artificial.

Entre ellos se encuentra el BMW Symbiotic Drive, diseñado para coordinar las intervenciones del conductor con los sistemas de asistencia. El Asistente de Autopista permitirá, en los mercados y condiciones autorizados, realizar una conducción sin manos de hasta 130 km/h, así como cambios de carril asistidos.