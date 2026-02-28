BMW iX1 xDrive30, un SUV eléctrico premium que promete 438 km de autonomía desde 57.300 euros en España

BMW iX1 xDrive30: el SUV eléctrico premium que promete 438 km de autonomía desde 57.300 euros en España - FABIAN KIRCHBAUER

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El iX1 xDrive30 fue el primer coche eléctrico con tracción total desarrollado por la marca alemana BMW, el cual es capaz de ofrecer hasta 438 km de autonomía y cuyo precio parte desde 57.300 euros en España (desde 66.450 en su configuración tope de gama 'M Sport Pro').

No obstante, la variante de acceso xDrive20 configura un motor de 150 kW (204 CV) de potencia y su coste parte desde 49.800 euros y con una autonomía de 516 km.

En esta configuración xDrive30, el iX1 equipa dos motores eléctricos perfectamente integrados en los ejes delantero y trasero que ofrecen una potencia combinada de 230 kW/313 CV (teniendo en cuenta el efecto instantáneo del modo Boost), un par motor total de 494 Nm y una aceleracón de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos.

Igualmente, debajo del chasis, este SUV premium del segmento C aloja una batería de 65 kWh que le proporciona una autonomía de hasta 438 kilómetros en ciclo combinado. Además, la compañía homologa un consumo eléctrico de 15,6 kWh/100 km en una circulación promedio.

No obstante, durante la prueba realizada con más de 600 kilómetros (el 80% de ellos en circulación por carretera), la distancia recorrida con la batería al completo no sobrepasa los 350 kilómetros, mientras que los consumos de electricidad se elevan a los 20 kWh/100 km en promedio con la calefacción encendida.

Las dimensiones de este modelo de 4,5 metros de alto, 1,84 metros de ancho y 1,61 metros de alto, junto con sus 2.085 kg de peso en vacío, son algunos condicionantes a la hora de contener los consumos en carretera. No obstante, sus 500 kg de carga útil en el maletero permiten un considerable almacenaje para aquellos que usen este modelo para viajes interurbanos.

De igual manera, este modelo cuenta con cuatro selectores de conducción desde las opciones 'Boost' que ofrece todas las prestaciones eléctricas del vehículo durante 10 segundos; 'Personal', donde se puede personalizar en la pantalla el rendimiento del vehículo; la variante 'Sport' en la que se prioriza el máximo rendimiento y 'Efficient', enfocado al ahorro de energía.

Dentro de este último, el iX1 incluye la función 'Max Range' que limita la velocidad máxima a los 90 km/h, reduce las opciones de confort como la calefacción para ganar un 20% más de autonomía, lo que supone una fórmula a tener en cuenta para ahorrar consumo por la ciudad o en momentos donde el conductor no dispone de demasiada autonomía.

Por otro lado, su capacidad de 130 kW como potencia máxima permiten lograr una carga entre el 10% y el 80% en unos 30 minutos, como homologa el fabricante. Al menos con un cargador de potencia media de unos 70 kW, estas cifras se cumplen como indica el fabricante. Nuevamente, BMW señala que los tiempos se elevan a las seis horas y media con un cargador doméstico de 11 kW en corriente alterna.

DISEÑO QUE NO SE ALEJA DEL X1 CONVENCIONAL

En cuanto a su diseño exterior, este presenta un formato muy similar al del BMW X1 convencional, con la salvedad de la parrilla de doble riñón carenada, por los detalles azules de la carrocería y por el diseño más aerodinámico de las llantas de 18 pulgadas. La compañía alemana dispone de hasta 14 terminaciones de color, con el blanco sólido como color de partida.

En su interior, destaca el volante clásico de BMW con un grosor que mantiene la tendencia clásica de diseño y la doble pantalla de infoentretenimiento, que se divide a izquierda con información para el conductor en el 'cockpit' y a la derecha con la información de más contenido, gestión de la calefacción, navegación, etc. En la consola central hay dos portabebidas y la opción de carga por inducción en tope desde la gama 'M Sport Pro'.

No obstante, BMW dispone de hasta cinco opciones de acabado en este modelo que se completan con 'Xline' y 'M Sport' por encima de la terminación de serie. La edición más exclusiva del iX1 es la configuración 'BMW M'.

Cabe añadir que la variante de combustión de este modelo, el X1, fue el modelo más vendido de la marca BMW en España el año pasado, logrando 14.219 entregas, de las cuales 2.609 y 2.071 correspondieron a unidades PHEV y BEV, respectivamente.