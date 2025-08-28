BMW lanza en España el M3 CS Touring con ocho velocidades y con hasta 550CV desde 196.150 euros. - BMW

Tan solo se podrán adquirir 50 unidades del superdeportivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La marca alemana BMW ha revelado el precio en España de su nuevo modelo M3 CS Touring inspirado en el BMW M3 Competition Touring con ocho velocidades y con hasta 405 kW/550CV de potencia, que se podrá adquirir desde 196.150 euros.

Esta edición especial se producirá junto con todas las demás variantes del BMW M3 berlina y el BMW M3 Touring en la planta del Grupo BMW en Múnich y en España ya está abierto para poder realizarse los primeros pedidos.

El BMW M3 CS Touring cuenta con un motor de seis cilindros en línea de 406kW o 550CV, que permite alcanzar los 100 km/h en sólo 3,5 segundos, los 200 km/h en 11,7 segundos y la velocidad máxima está limitada electrónicamente a 300 km/h.

Asimismo, transmite su potencia a la carretera a través del sistema de tracción total M xDrive. Este sistema emplea un embrague multidisco controlado electrónicamente en la caja de cambios para garantizar una distribución totalmente variable y suave de la potencia del motor.

DISEÑO INTERIOR DEPORTIVO

El M3 CS Touring cuenta con asientos de cuero tipo butaca para hacer la conducción más dinámica. El volante M Alcantara con marcador central rojo e inserciones de carbono en la consola central y las levas de cambio enfatizan aún más el carácter deportivo, destaca la marca.

La cabina está equipada con el último BMW iDrive 8.5, que se opera a través de un grupo de instrumentos digitales de 12,3 pulgadas y una pantalla de información y entretenimiento de 14,9 pulgadas. El sistema ofrece configuraciones de conducción personalizadas, que incluyen transmisión, suspensión, frenos y configuración de estabilización.

Por último, el nuevo vehículo ofrece un maletero de entre 500 y 1510 litros (doblándose los asientos), por lo que también es un vehículo adaptado a viajes largos.