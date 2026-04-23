Bosch inicia pruebas de conducción autónoma de Nivel 3 en China - BOSCH

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo tecnológico alemán Bosch ha iniciado las pruebas de conducción autónoma de Nivel 3 en condiciones reales de tráfico en la ciudad china de Wuxi, un avance que supone un paso relevante en el desarrollo de la movilidad automatizada y en la consolidación de la compañía como socio tecnológico en uno de los mercados más dinámicos del sector.

La empresa ha obtenido recientemente la licencia oficial para ensayar vehículos con funciones de conducción autónoma de Nivel 3 en tráfico real, una fase que responde a la creciente demanda de los fabricantes chinos y al rápido avance del marco regulatorio en el país asiático.

EL VEHÍCULO ASUME LA RESPONSABILIDAD DE LA CONDUCCIÓN

Para estas pruebas, Bosch se ha apoyado en una solución avanzada de sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), que según la compañía ha permitido obtener resultados destacados en el modelo Exeed ES del Grupo Chery. El vehículo de pruebas es capaz de frenar, acelerar y girar de forma autónoma, sentando las bases para una conducción más automatizada y segura.

En concreto, esta tecnología posibilita que el vehículo conduzca de forma autónoma en autopista, siempre que no se superen los 120 kilómetros por hora y exista una visibilidad mínima de 300 metros. En ese contexto, el sistema puede gestionar de manera independiente funciones como la aceleración, el frenado, el giro o los cambios de carril.

El desarrollo del Nivel 3 se sustenta en los nuevos avances de inteligencia artificial aplicados a la automoción. Según ha explicado la empresa, la aplicación de la IA a todos los módulos de software permite alcanzar niveles de automatización superiores a los enfoques tradicionales basados únicamente en reglas.

"Gracias a nuestro conocimiento integral del vehículo y a nuestra experiencia en todos sus dominios, somos el socio ideal para que los fabricantes escalen soluciones de Nivel 3", ha afirmado el miembro del Consejo de Administración de Bosch y presidente de Bosch Mobility, Markus Heyn.

China continúa consolidándose como uno de los principales mercados para la industria del automóvil y un entorno clave para la innovación tecnológica. En el último ejercicio fiscal, la división de movilidad de Bosch incrementó su facturación en el país en cerca de un 5%, hasta alcanzar aproximadamente los 15.100 millones de euros.

Más de la mitad de estos ingresos proceden de fabricantes chinos, en un mercado que en 2025 concentró más de un tercio de la producción mundial de vehículos, con 34,5 millones de unidades entre turismos y vehículos comerciales pesados.

TECNOLOGÍAS "BY-WIRE" Y NUEVAS FUNCIONES DE SEGURIDAD

La compañía también ha subrayado el papel estratégico de los sistemas denominados "by-wire", como el frenado y la dirección controlados electrónicamente, que sustituyen los enlaces mecánicos tradicionales y facilitan el desarrollo de vehículos definidos por software.

En este ámbito, Bosch ha desarrollado una solución de frenado hidráulico "brake-by-wire" basada en dos sistemas independientes que garantizan altos niveles de seguridad y redundancia, y cuya producción en serie para turismos está prevista a partir de mediados de 2026.

Asimismo, la empresa ha puesto en marcha nuevas funciones de seguridad avanzada, como la denominada "Esquiva Automática de Emergencia", capaz de maniobrar de forma autónoma para evitar colisiones cuando la frenada no resulta suficiente.