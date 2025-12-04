Bosch prevé facturar 10.000 millones de euros por la venta de soluciones de movilidad basadas en IA

Bosch impulsa nuevas soluciones como VMM, ADAS basados en IA y servicios en la nube para la transición hacia vehículos más seguros - BOSCH

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bosch prevé duplicar sus ventas de software, sensores, ordenadores de a bordo y componentes de red para mediados de la próxima década, con un volumen superior a los 10.000 millones de euros vinculados a soluciones basadas en inteligencia artificial.

El desarrollo del vehículo definido por software forma parte de la estrategia global de Bosch para impulsar tecnologías de conducción asistida y automatizada, en un contexto en el que el mercado global de software automotriz podría triplicarse hasta superar los 200.000 millones de euros en 2030.

"Bosch lidera esta transición con una oferta integral que combina hardware innovador, inteligencia artificial, plataformas de software y servicios conectados. La compañía está preparada para acompañar a fabricantes de todo el mundo en esta nueva era en la que los vehículos serán más seguros, más personalizados, más eficientes y capaces de evolucionar continuamente gracias al software", ha subrayado la compañía.

MOVILIDAD MÁS SEGURA

Bosch impulsa nuevas soluciones como VMM, sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) basados en IA y servicios en la nube para acelerar la transición hacia vehículos más seguros y conectados.

Según los estudios recogidos dentro del proyecto VIDAS, desarrollado por Bosch y Fesvial, la equipación generalizada de estas tecnologías podría evitar hasta el 40% de los accidentes de tráfico y el 29% de los fallecidos en carretera.

Este impacto se verá reforzado con la llegada del vehículo definido por software (Software Defined Vehicle), un modelo en el que la mayoría de las funciones del automóvil se gestionan electrónicamente y se actualizan de forma continua.

La compañía impulsa la transición hacia el vehículo definido por software (Software Defined Vehicle, SDV), un modelo que permitirá gestionar de forma centralizada la mayoría de las funciones del coche y actualizarlas de manera continua.

El SDV también transformará la fabricación y el desarrollo del vehículo. Al centralizar las funciones en el software, Bosch permite acortar los tiempos de desarrollo, reducir costes y acelerar los ciclos de innovación. La compañía trabaja con fabricantes de todo el mundo para integrar plataformas abiertas y servicios que faciliten la transición hacia modelos de desarrollo digital más ágiles y escalables.

Por otro lado, las actualizaciones OTA (Over-The-Air), habilitadas por las soluciones cloud de Bosch, permiten mejorar continuamente funciones como la frenada automática de emergencia, el sistema de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales o los sistemas de protección ante ciberataques. De esta manera, los vehículos pueden mantener e incluso mejorar su nivel de seguridad sin necesidad de visitar el taller o concesionario.

Los sensores inteligentes también se benefician de esta nueva lógica. Así, por ejemplo, el sensor SMP290 de Bosch, basado en tecnología MEMS e integrado con Bluetooth Low Energy, es el primero de su segmento que combina presión, temperatura y aceleración en un solo chip con capacidad de actualización remota.