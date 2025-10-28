Bosch prorroga el contrato de su consejero delegado hasta 2031, según medios alemanes

Archivo - El consejero delegado de Bosch, Stefan Hartung - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proveedor alemán de automoción Bosch ha prorrogado el contrato de su consejero delegado, Stefan Hartung, según ha confirmado este martes un portavoz de la compañía.

El nuevo mandato de Hartung fue acordado por el consejo de administración hace un tiempo, dijo el portavoz, sin dar más detalles. Según el diario alemán Handelsblatt, el nuevo contrato se extiende hasta 2031.

Esto significa que Hartung dirigirá la empresa en tiempos turbulentos, después de que Bosch se comprometiera a suprimir unos 24.400 puestos de trabajo de aquí a 2030 sólo en Alemania.

Hartung, ex directivo de la consultora McKinsey, lleva unos cuatro años al frente de Bosch y es el séptimo consejero delegado desde que Robert Bosch fundó la empresa hace 139 años.

Además de piezas para automóviles, Bosch también fabrica semiconductores, electrodomésticos, herramientas eléctricas, así como tecnología industrial y para la construcción.

A pesar de las dificultades que atraviesa la industria automovilística alemana, Bosch espera que su división de proveedores experimente un ligero crecimiento este año, con un aumento de las ventas ligeramente inferior al 2%.

El año pasado las ventas de la división de proveedores, el mayor sector de Bosch con más del 60% de los ingresos totales, cayeron un 0,7%, hasta 55.800 millones de euros (64.900 millones de dólares).