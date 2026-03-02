Archivo - BYD Atto 2 sorprende y supera al Toyota C-HR en el mercado de híbridos enchufables del mes de febrero - BYD - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BYD Atto 2 ha sido el modelo más vendido en febrero en España en el mercado de turismos híbridos enchufables, con un total de 969 unidades matriculadas en su primer mes en comercialización en el mercado nacional después de que en noviembre la compañía asiática iniciase los pedidos para este modelo.

Muy cerca, en segunda posición, se ha situado el Toyota C-HR, con 832 matriculaciones (más que en enero) y un aumento de las mismas del 3% interanual, que le siguen permitiendo el liderazgo en lo que va de año.

El tercer lugar ha sido para el Ford Kuga. El modelo configurado en la fábrica valenciana de Almussafes completó 745 entregas, un 38,7% más que hace un año, que le permitieron superar a grandes rivales de ese mercado como el BYD Seal U --líder en ventas del mes de enero--, que anotó 705 ventas (+69,8%) y el Mercedes Clase A, que totalizó 599 registros (+434%).

Además de BYD, otras dos firmas chinas figuran en el 'top 10', como son Omoda y Jaecoo, con el Omoda 9 SHS y Jaecoo 7 SHS, que terminaron en séptimo y noveno lugar con 462 y 378 unidades vendidas, respectivamente. Estos ocupan la sexta y la séptima posición. En el caso del Omoda 9, este vehículo no se comercializaba hace un año, mientras que las ventas del Jaecoo 7 han descendido un 20% sobre febrero de 2025.

Finalmente, completan los diez primeros puestos el Mercedes Clase GLA, en sexto lugar, con 497 registros (+229%); el Mercedes Clase GLC en octava posición, con 454 apuntes (+73,2%); y el BMW X3, que cierra el 'top 10' con 376 entregas (+159%).

TOYOTA C-HR, LÍDER HASTA FEBRERO

En los dos primeros meses del año, el Toyota C-HR rompe la hegemonía del BYD Seal U durante el 2025 al convertirse en el vehículo de este mercado más vendido. La marca japonesa ha totalizado 1.487 unidades en dos meses, un 3,4% más, frente a las 1.384 del ejemplar de origen chino (+71,7%) y del Ford Kuga, que se asoma al tercer lugar con 1.056 entregas (+33,5%).

El 'top 5' lo completan el BYD Atto 2 fruto de los buenos resultados de este mes, con 1.054 ventas --a punto de robarle el tercer puesto al modelo 'valenciano'-- y del Clase GLC de Mercedes, con 952 comercializaciones (+47,3%).

Además, el Mercedes Clase A (865 ventas, +325%), el Mercedes Clase GLA (805 unidades, +145%) y el Omoda 9 SHS (765 registros) completan hasta el octavo lugar. A destacar también, el Ebro S700 fabricado en la Zona Franca de Barcelona, que termina en noveno lugar en la clasificación acumulada de 2026, con 573 transacciones, y el BMW X3 cierra la tabla con tres unidades menos, hasta las 570 (+113%).