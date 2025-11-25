Archivo - BYD duplica sus matriculaciones en la Unión Europea en octubre y Tesla sigue perdiendo terreno - BYD - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

BYD ha consolidado unas ventas de vehículos en Europa superiores a las de Tesla por cuarto mes consecutivo, tras sumar 13.350 matriculaciones en octubre, lo que equivale casi a cuadruplicar el número de vehículos matriculados (+195%) por la firma china en los 27 Estados miembros de la UE con respecto al mismo mes del año anterior.

La automovilística asiática acumula un incremento del 240% en el número de matriculaciones registradas en la Unión Europea hasta el décimo mes del año frente al mismo período del año anterior, tras sumar un total de 94.216 unidades, lo que supone más que triplicar los 27.741 vehículos matriculados en los nueve primeros meses de 2024.

Estas cifras permiten a la marca sumar ya una cuota de mercado del 1% en el mercado automovilístico europeo entre enero y octubre y un 4% en el mercado de modelos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables).

TESLA YA VENDE UN 40% MENOS QUE EN 2024

En el lado contrario, según se desprende de los datos divulgados este martes por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), Tesla redujo casi a la mitad (-48%) sus operaciones en la Unión Europea con 5.647 registros en octubre frente a los 10.867 del mismo mes del año anterior, siendo la marca de automóviles que peores resultados se anotó en el último mes.

Estos datos, juntos con los acumulados hasta octubre hacen que su cuota de mercado pase del 2,2% hasta octubre del año pasado al 1,3% actual.

En concreto, aunque se mantiene por encima de BYD en ventas totales (117.000 modelos), sus matriculaciones decrecen un 40% sobre el acumulado hasta octubre de 2024.

LAS MARCAS CHINAS SE VAN HACIENDO HUECO EN EUROPA

El crecimiento de las marcas chinas en Europa no se reduce a BYD, ya que SAIC Motor, dueño de la marca MG, también sigue creciendo en ventas en el continente.

El grupo chino ha incrementado sus ventas un 56% en el mes de octubre, con 18.847 unidades entre sus modelos de combustión y electrificados, y en el acumulado hasta octubre ha crecido un 39% 173.910 apuntes, más que otros grupos asiáticos que llevan décadas en el continente como Nissan (165.506), Suzuki (127.609) o Mazda (95.218).

Mientras, en el caso de las marcas europeas, el grupo Volkswagen volvió a ser el líder en ventas del mes de octubre con 105.408 unidades, (+5,9%) que le hacen llegar a los 2,47 millones de unidades en lo que va de año dentro de la Unión Europea (+5,1%).

Dentro del grupo, la española Cupra es la mejor crecimiento vislumbró en octubre (+22,3%) con 20.751 operaciones y también es la marca que más crece en el acumulado con 207.109 entregas, un 39% más en términos interanuales.

El segundo lugar sigue siendo para Stellantis, que aumentó sus matriculaciones un 6,6% en el mes de octubre, con 139.709 unidades. No obstante, el grupo que engloba a marcas como Peugeot, Citroën, Fiat o Alfa Romeo, entre otras, cae un 6% en el acumulado anual con 1,4 millones de entregas.

Renault, en tercer lugar, fue el grupo que más creció entre las firmas europeas en octubre, con un aumento del 10% en sus operaciones, hasta llegar a las 103.408 unidades. De igual forma, entre los meses de enero y octubre es la que más crece entre los grandes fabricantes europeos (+7%) con un millón de unidades dentro de la Unión Europea entre sus marcas Renault, Dacia (439.953 anotaciones, +5,9% interanual) y Alpine (6.610 unidades y un crecimiento del 121%).