BYD gana 1.720 millones en el primer semestre, un 24,4% más por el aumento de sus ventas globales

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mayor fabricante de automóviles electrificados en China, BYD, ha obtenido un beneficio neto de 15.510 millones de yuanes chinos (1.865,1 millones de euros) en el primer semestre del año, lo que equivale a un 13,8% más que en el mismo periodo del año anterior, según los resultados financieros semestrales publicados este miércoles por la compañía asiática.

BYD atribuye estos resultados al aumento de sus ventas globales, al crecimiento de su negocio de vehículos de nueva energía, así como al aumento de las exportaciones y envíos al extranjero.

En el primer semestre, el volumen de negocio del fabricante ascendieron a 371.281 millones de yuanes (unos 44.647,8 millones de euros), un 23,3% más que en el primer semestre de 2024. Sobre un tercio del total de su facturación, 135.357 millones de yuanes (6.277,7 millones de euros) correspondieron a su negocio fuera de China.

BYD sostiene que las ventas de sus vehículos de nueva energía continuaron alcanzando un récord de 2,14 millones de vehículos entregados por todo el mundo, un 33% más que en el mismo periodo anterior, convirtiéndola así en el "líder de ventas entre los fabricantes y marcas de automóviles chinos y en el mercado global de vehículos de nueva energía, con una influencia de marca en expansión", exhibe la marca.

Por otro lado, los ingresos por componentes de teléfonos móviles, servicio de ensamblaje y otros productos ascendieron a aproximadamente 68.720 millones de yuanes (8.266,2 millones de euros), lo que representa un desplome de 5,5% con respecto al primer semestre de 2024.

El gigante asiático consiguió un beneficio operativo de 18.719 millones de yuanes (2.251,3 millones de euros) en la primera mitad del año, es decir, un 8% más que lo que registró en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Además, su flujo de caja neto por operaciones continuas en el primer semestre se duplicó hasta los 31.833 millones de yuanes chinos (3.827 millones de euros), es decir, un 124,5% más que lo anotado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE BYD

En este primer semestre la compañía china señala que aceleró su expansión a los mercados extranjeros, llegando así a tener puntos de venta en 110 países. Sus ventas internacionales aumentaron un 1,3% sobre el semestre inicial de 2024 impulsados por penetración de sus vehículos en regiones "como Europa, Latinoamérica y Asia-Pacífico". De hecho, el grupo BYD inauguró entre los meses de abril y mayo sus sedes en Camboya y Hungría para explorar nuevos mercados.

De cara a la segunda mitad de 2025, BYD pretende aprovechar "sus ventajas competitivas en nuevas tecnologías y productos" para expandir "agresivamente" sus productos para aumentar las ventas en China y en el extranjero, pese a la actual inestabilidad sobre los aranceles de Estados Unidos a los productos chinos del 100% y también sobre Europa --en este caso del 15% en uno de los principales mercados de la asiática--.

Por último, el grupo ha anunciado planes para construir estaciones de carga rápida de megavatios en toda China mediante proyectos propios y colaboraciones para dejar de "esperar a que el coche cargue" y que, por el contrario, que "el coche espere al usuario", ofreciendo una experiencia "de carga inigualable" y marcando el comienzo de una nueva era de "carga tan rápida como repostar".

Hay que recordar que en el mes de marzo, BYD dio a conocer su 'super e-platform' de hasta 1000 kW de potencia, capaz de cargar en 5 minutos 400 kilómetros de autonomía.