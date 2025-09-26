BYD gana por segundo mes consecutivo a Tesla en Europa y el 20% de sus ventas se producen en España

Uno de cada cinco coches que la asiática ha comercializado en Europa se ha vendido en España

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

BYD, la compañía china líder en venta de vehículos enchufables, vendió en agosto más coches que Tesla en la Unión Europea por segundo mes consecutivo al comercializar 9.130 turismos frente a los 8.220 de la estadounidense en el octavo mes del año.

Aunque en el acumulado de 2025 BYD ha entregado menos vehículos que Tesla, con 67.632 operaciones en Europa, la marca triplicó hasta agosto sus ventas totales respecto al mismo periodo del año anterior (19.663 unidades) y es hasta el momento la automovilística con mayor crecimiento en datos de matriculaciones (+244%) en un mercado que apenas ha crecido con respecto a 2024 (-0,1% ha decrecido el mercado europeo en términos interanuales).

UNO DE CADA CINCO COCHES LOS HA VENDIDO EN ESPAÑA

España es ahora mismo uno de los principales mercados de expansión de BYD dentro de Europa. De hecho, uno de cada cinco automóviles que BYD ha vendido en Europa se han comercializado en el mercado nacional.

La firma asiática suma un total de 14.181 entregas de sus coches hasta agosto en España, es decir, casi ocho veces más (+675) que en el mismo periodo del año anterior.

BYD actualmente cuenta con una gama de hasta 13 vehículos a disposición de sus clientes españoles y europeos, entre los que destacan sus dos búques insignias: el BYD Seal 6 DM-i, su último lanzamiento en versión híbrida enchufable que presenta hasta el momento la mayor autonomía bajo este tipo de motorizaciones (1.500 km, de los cuales hasta 105 son plenamente en eléctrico) y el Seal U, su modelo berlina también en híbrido enchufable.

Asimismo, a finales de 2025, BYD producirá su primer vehículo por primera vez en Europa. Concretamente, el Dolphin Surf se configurará en la nueva sede de Szeged (Hungría). De la misma manera, en los próximos meses llegará al mercado europeo la versión DM-i (híbrido enchufable) del SUV Atto 2.

TESLA ACUMULA SU OCTAVO MES EN CAÍDA DE VENTAS

El año 2025 está siendo uno de los más complicados de Tesla en cuanto a ventas en Europa. La involucración de Elon Musk en la política norteamericana no ha tenido buenas consecuencias en el desempeño de Tesla en entregas y salvo que no cambien sus registros en los últimos meses de 2025, la compañía americana apunta a consolidar su segundo año consecutivo con descensos en sus ventas europeas.

En datos, Tesla acumula ya ocho meses consecutivos con desplomes en sus ventas dentro de la Unión Europea. El pasado mes de agosto, sus operaciones dentro del viejo continente se redujeron un 36,6% hasta obtener 8.220 ventas frente a los 12.966 en agosto de 2024.

Es más, en el acumulado del año, la firma de vehículos eléctricos ha recortado casi a la mitad (un 43%) sus ventas sobre las que tenía hasta agosto de 2024 con 85.673 operaciones realizadas hasta ahora por las 150.037 que registró en el intervalo enero-agosto del año pasado.

Por último, el caso de España es peculiar, porque es de los pocs mercados europeos donde Tesla permanece en números positivos, con un total de 9.303 entregas y un crecimiento del 11,6%.

Por último, BYD ya opera en 29 países con más de 1.000 puntos de venta y posventa. El objetivo de la compañía es duplicar el número de concesionarios en 2026 hasta llegar a los 2.000. En el caso de España, su red de consesionarios supera ronda los 90 enclaves y apuntan a alcanzar los 100 puntos de venta por toda la geografía española.