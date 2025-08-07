BYD lanza una financiación exclusiva para el ATTO 2, disponible desde 15.990 euros

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

BYD ha lanzado una oferta de financiación exclusiva para el ATTO 2 que, unida a las promociones de la marca ya existentes y a las ayudas del Plan Moves III, hacen que este modelo esté disponible en los concesionarios desde 15.990 euros.

Con un importe mínimo a financiar de 15.000 euros, este modelo de la firma china se convierte en una de las opciones más competitivas del mercado español. Además, gracias a la bonificación de los CAEs, los clientes particulares podrán obtener un descuento adicional de 950 euros.

"Esta oferta comercial permite a los usuarios acceder a la movilidad eléctrica de última generación por un precio especialmente atractivo sin renunciar a lo último en tecnología, seguridad y diseño", ha destacado BYD.

El BYD ATTO 2, disponible en el acabado Active Urban Edition y Boost Urban Edition. Mide 4,31 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2.620 mm y un maletero de 400 litros.

Su motor eléctrico, situado en el eje delantero, ofrece una potencia de 130 kW (177 CV) y 290 Nm de par, lo que posibilita que el SUV urbano acelere de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcance una velocidad máxima de 160 km/h. La Blade Battery de 45,1 kWh de capacidad ofrece una autonomía WLTP en el ciclo combinado de 312 km2, y de 463 km2 en ciclo urbano, con carga rápida del 30% al 80% en solo 28 minutos.

Basado en la e-Platform 3.0, el BYD ATTO 2 emplea la arquitectura Cell to Body (CTB), que integra completamente la batería en el chasis del vehículo, con la cubierta superior actuando como suelo del habitáculo.

La estructura de la gama cuenta con dos niveles de acabado iniciales que comparten la misma especificación de motor y batería. La versión de acceso, el ATTO 2 Active Urban Edition, cuenta con un equipamiento de serie con llantas de aleación de 17 pulgadas, faros delanteros LED, luces diurnas delanteras y traseras, techo panorámico con cortinilla ajustable eléctricamente, control inteligente de las luces de carretera, sensores de aparcamiento traseros y cámara.

Las versiones Boost Urban Edition añaden aún más equipamiento premium, como calefacción para los asientos delanteros y el volante, sistema de iluminación interior ambiental, retrovisores laterales plegables eléctricamente, sensores de aparcamiento delanteros y una cámara de 360 grados.

Además, el ATTO 2 Boost Urban Edition cuenta con una pantalla de infoentretenimiento más grande, de 12,8" (32,5 cm), una base de carga inalámbrica para smartphones de 15 W y un sistema de audio con ocho altavoces.