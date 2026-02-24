BYD lanza el renovado Atto 3 EVO con hasta 710 kilómetros de autonomía y desde 42.990 euros

BYD lanza el renovado Atto 3 EVO con hasta 710 km de autonomía urbana y desde 42.990 euros- BYD

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

BYD ha anunciado el lanzamiento en España del nuevo Atto 3 EVO, una evolución integral de su SUV eléctrico del segmento C con una plataforma de 800 voltios y hasta 710 kilómetros de autonomía en ciclo urbano, con un precio de partida desde 42.990 euros al contado (33.455 euros con campañas de descuento de la marca, Plan Auto+ y CAEs).

El ATTO 3 EVO, cuyas primeras entregas llegarán a finales de este mes, equipa una blade battery de 74,8 kWh, la plataforma de vehículos eléctricos de la compañía, tanto en la versión 'Design' como 'Excellence' --el tope de gama de esta unidad--.

No obstante, la versión de serie configura una variante de tracción trasera 230 kw (313 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y ofrece hasta 510 kilómetros de autonomía combinada WLTP y hasta 710 km en entornos urbanos.

Además, este modelo es capaz de conseguir el 0 a 100 km/h de aceleración en apenas 5,5 segundos. Mientras, la variante 'Excellence', con tracción total y 330 kW (449 CV), reduce la aceleración a 3,9 segundos y homologa hasta 470 kilómetros en ciclo combinado y 630 km en entornos urbanos. Esta segunda versión parte desde 45.990 euros al contado (37.855 euros con descuentos, Plan Auto+ y CAEs).

Igualmente, ambas versiones admiten carga rápida en corriente continua de hasta 220 kW, lo que permite recuperar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 25 minutos con este tipo de cargador.

"El SUV 100% eléctrico del segmento C líder de ventas en el mercado español en 2025 --con una cuota en su segmento del 12,8%-- es ahora más potente, incorpora una batería de mayor capacidad , ofrece una autonomía superior y admite mayor potencia de carga, con una estructura de gama simplificada y unas prestaciones que lo convierten en una referencia dentro de su categoría", defiende la compañía.

UN DISEÑO TAMBIÉN EVOLUCIONADO

El BYD ATTO 3 EVO mantiene las dimensiones exteriores del ATTO 3 al que sustituye (4,45 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,61 metros de alto), pero el diseño aún más eficiente de la e-Platform 3.0 mejora su versatilidad y funcionalidad. Los sutiles cambios estilísticos incluyen paragolpes delantero y trasero rediseñados, nuevas llantas de aleación de 18 pulgadas, laterales más estilizados y un alerón trasero con diseño más deportivo.

La distancia entre ejes se mantiene en 2,720 metros, pero el maletero crece 50 litros sobre la anterior versión, con hasta 490 litros, ampliables a 1.360 litros con los respaldos de los asientos traseros abatidos.

En el interior, incorpora instrumentación digital de 8,8 pulgadas y una pantalla central de 15,6 pulgadas con servicios integrados de Google y asistente de voz con inteligencia artificial.

Entre los elementos disponibles figuran 'head-up display', asientos traseros calefactados, acceso NFC, carga inalámbrica refrigerada para smartphones y función V2L para alimentar dispositivos externos. En materia de seguridad, el modelo integra siete airbags, asistentes avanzados a la conducción y una estructura reforzada gracias a la arquitectura 'cell to body'.

Además de la tracción total y unas prestaciones superiores, el 'Excellence' añade el 'head up display', asientos traseros calefactables y un techo solar panorámico con cortinilla eléctrica, lo que garantiza un conjunto completo de características premium. Las dos versiones del Atto 3 EVO están disponibles en seis colores de pintura y dos acabados para el interior.

Al igual que en el resto de modelos de la gama de BYD , el Atto 3 EVO cuenta con el completo servicio posventa de BYD, que incluye una garantía del fabricante de seis años para el vehículo y ocho años o 250.000 kilómetros para la batería con un estado de salud de al menos el 70%.