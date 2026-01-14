BYD llegará a los 130 concesionarios oficiales en España para 2026 tras superar la centena en 2025 - BYD

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

BYD, la marca china líder en venta de vehículos enchufables, alcanzó al término de 2025 el hito de llegar a los 100 concesionarios en España, una cifra que supone un crecimiento del 270% con respecto a 2024 y apunta a alcanzar los 130 puntos oficiales a lo largo de 2026.

La evolución de BYD en España sigue un crecimiento exponencial desde su llegada al mercado hace apenas dos años. Tras cerrar 2023 con apenas 10 concesionarios, la marca alcanzó 27 puntos de venta en 2024, lo que supone un crecimiento del 170%, y ha terminado 2025 con 100 operativos, un aumento del 270% frente al año anterior.

Esta trayectoria evidencia la firme apuesta de BYD por el mercado español, donde la marca volvió a tener sus mejores resultados dentro de Europa.

La firma asiática multiplicó por cuatro sus ventas en España en 2025, con 25.552 matriculaciones en el año, un 373,7% más en términos interanuales y alcanzando también el liderato del mercado de vehículos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables en España) con una cuota del 11,4% del mercado.

El BYD Seal U, con sus versiones híbrida enchufable DM-i y 100% eléctrica, se ha convertido en el modelo enchufable más vendido de 2025 en España, con 10.366 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 4,6%. Además, los Dolphin Surf, Dolphin y Atto 3 han liderado sus respectivos segmentos, reforzando el posicionamiento de BYD como uno de los principales impulsores de la electrificación en España.