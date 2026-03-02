BYD, marca líder en ventas de vehículos electrificados en febrero con 3.003 matriculaciones - BYD

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía china BYD se ha consolidado por décimo mes consecutivo como la marca más vendida en el mercado de vehículos enchufables (BEV + PHEV) en España, con 3.003 matriculaciones y una cuota de mercado del 15,4%.

De ellas, 1.253 matriculaciones han pertenecido al gran protagonista del mes para BYD: el ATTO 2, que en sus versiones eléctrica e híbrida enchufable DM-i se ha convertido en el modelo enchufable más vendido en España durante el mes de febrero, con 1.253 matriculaciones y una cuota del 6,4%.

En desglose, 284 pertenecieron a la edición eléctrica (+1.477%), mientras que 969 ejemplares correspondieron a la variante PHEV. En el acumulado del año, este modelo lidera también con 1.541 unidades y una cuota del 4,5% el mercado electrificado.

Igualmente, BYD lidera el mercado de vehículos electrificados en el acumulado de 2026, con 4.965 unidades matriculadas y una cuota del 14,6%, lo que representa un crecimiento del 127,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Con estas cifras, BYD alcanza una cuota del 3,1% del total del mercado, lo que confirma la "aceleración de la marca en el mercado español".

En cuanto a los vehículos 100% eléctricos, BYD ha matriculado un total de 1.157 unidades en el segundo mes del año y lidera también el mercado de eléctricos con 2.196 matriculaciones, con una cuota del 14,3% y creciendo un 59,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En el mercado de vehículos híbridos enchufables, BYD también ha sido la marca más vendida en febrero, con 1.846 unidades matriculadas y una cuota del 17,3%. En el acumulado de los dos primeros meses del año la marca suma 2.769 unidades y una cuota del 14,8%, lo que supone un crecimiento del 243,5% frente al mismo periodo de 2025.

En solo dos meses, BYD ha superado a Tesla en más de 700 unidades en España tras comercializar la firma norteamericana 2.043 modelos entre sus insignias Model 3 y Model Y.

ESPAÑA Y EUROPA, UNA EXCEPCIÓN EN EL DESEMPEÑO DE BYD

España está siendo el motor de BYD en Europa, un continente que se antoja en 2026 como el gran reto para la firma asiática, donde a finales del segundo trimestre comenzará la producción en serie del Dolphin Surf en Szeged (Hungría), su primer modelo en suelo europeo. Hace unos días, el director general de BYD España y Portugal, Alberto De Aza confirmó que las primeras pruebas de la fábrica estaban "muy avanzadas".

No obstante, en la entrevista con Europa Press, De Aza insistió en la apuesta de la marca en este año de que "la electrificación siga siendo liderada por BYD" y con el reto de volver a ser la marca mundial con más ventas entre vehículos eléctricos e híbridos enchufables como fue en 2026 con 4,6 millones de entregas.

No obstante, la compañía asiática ha publicado este lunes sus ventas globales, las cuales caen un 41% en el mes de febrero tras comercializar 190.190 vehículos en todo el mundo entre sus variantes eléctricas e híbridas enchufables.

En términos acumulados al cierre de febrero, la compañía ha entregado ya 400.241 unidades, aunque estos datos son un 35,8% menos que los registros hasta febrero de 2025.

La mayor competencia con otros fabricantes chinos en su mercado nacional, la adecuación de su mercado al continente europeo, los efectos arancelarios y la prohibición de ventas de vehículos por debajo del coste de producción en China son algunas de las causas que pueden explicar estos datos.