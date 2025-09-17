BYD se marca el objetivo de liderar las ventas de vehículos enchufables en España en 2025

La marca de origen asiático prepara un final de año con nuevos productos para consolidar su tendencia "creciente"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

BYD espera mantener su tendencia "creciente" en el mercado español y lograr cifras "muy buenas" al cierre de 2025, con el objetivo de ser la firma líder en ventas de vehículos enchufable (eléctricos e híbridos enchufables) este año.

"En BYD tenemos el objetivo de liderar la transición hacia la electromovilidad en España", ha afirmado el jefe de Marketing y Prensa de BYD, Íñigo Trasmonte en una entrevista con Europa Press, en el marco de la presentación de un nuevo modelo de la firma china, el BYD Seal 6 DM-i, con el que la compañía llegará a más clientes del mercado español.

Solo en agosto, BYD volvió a ser la compañía líder en venta de vehículos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables) en España, con 1.827 unidades matriculadas en el mercado nacional, lo que le ha permitido tener una cuota de mercado del 12,2%.

Con estos datos, la empresa de origen asiático ha conseguido vender hasta el mes de agosto un total de 14.181 vehículos de su marca, que representan un 10,4% de participación en el mercado de los enchufables y un incremento del 676% en España sobre el mismo periodo de 2024.

"Creemos que nos podemos poner en cifras muy buenas al final de año, situándonos incluso un poco por encima de las cifras mensuales de mayo o junio", ha asegurado el responsable de Marketing en España de BYD.

NUEVOS PRODUCTOS

Para seguir aumentando el número de vehículos de la marca en el parque automovilístico español, BYD ya cuenta con 12 modelos disponibles a la venta, contando la nueva incorporación del Seal 6 DM-i (con versión eléctrica e híbrida enchufable), al que se incorporará un nuevo modelo al cierre del año para seguir ampliando su gama de productos.

"Tenemos una gama muy amplia de coches, tanto eléctricos como híbridos enchufables, para que aquel que quiera transicionar hacia la movilidad enchufable tenga mucho donde elegir, en diferentes rangos de precios", ha resumido Trasmonte.

Este nuevo Seal 6 DM-i, con una autonomía de 1.505 kilómetros en su versión combinada y disponible desde 27.990 euros, puede dar la "sorpresa" en el canal de particulares, tal y como ha apuntado Trasmonte, porque reúne todos los requisitos y todas las condiciones para ser una alternativa "real y sostenible" a vehículos con sistemas de transmisión tradicionales.

"Estamos ofreciendo la etiqueta cero, sin un sobrecoste respecto a nuestros competidores y con una posibilidad de circular en modo 100% eléctrico hasta 140 kiómetros y con una cifra de autonomía muy destacable. Es decir, tiene todo lo bueno de un vehículo en cuanto a autonomía, y todas las ventajas de un vehículo enchufable", ha resaltado.

Este nuevo modelo de BYD resalta, a primera vista, por su amplio tamaño, lo que lo sitúa a medio camino entre el segmento C y D, al contar con una longitud de 4,84 metros y una anchura de 1,87 metros, lo que le confiere, además, un amplio espacio interior, con un volumen de maletero de 491 litros (y hasta 1.370 litros con los asientos traseros abatidos).

Además, el nuevo modelo, al igual que otros de la gama, tiene un precio accesible, lo que la firma quiere que sea una seña de identidad propia, con el fin de popularizar la movilidad enchufable en España. A ello se suma un diseño pensado para los conductores europeos, y un producto que resulta de gran calidad tecnológica, con su sistema propio de baterías.

"A medida que el producto vaya mejorando y en paralelo que la marca vaya siendo más conocida y tenga más clientes y más coches circulando por la calle, estoy seguro de que los clientes españoles van a saber valorar el extra de tecnología, el extra de diseño, el extra de calidad que ofrecemos y van a estar dispuestos a pagar algo más", ha reflexionado Trasmonte.