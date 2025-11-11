BYD planea vender hasta 1,6 millones de vehículos en sus mercados extranjeros en 2026, según Citi

Archivo - BYD podría vender hasta 1,6 millones de vehículos en sus mercados extranjeros en 2026, según Citi. - BYD - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD tendría como objetivo vender hasta 1,6 millones de vehículos en el extranjero el próximo año, lo que supondría un crecimiento de dos dígitos sobre 2025, según el último informe publicado este martes por la compañía financiera Citi.

En datos, la previsión de Citi pone a BYD en un volumen de ventas en sus mercados foráneos de entre 1,5 y 1,6 millones de vehículos el próximo año, lo que representa un importante aumento respecto a las 900.000 o 1 millón de unidades que espera vender fuera de China en 2025.

Según Citi, la "composición de las ventas en el extranjero de BYD está equilibrada entre diferentes regiones, siendo Europa, América del Norte y la Asean responsables, cada una, de un tercio de las ventas totales en el extranjero previstas para 2025".

El fabricante de automóviles redujo la meta de ventas de 2025 en un 16%, situándola en 4,6 millones de vehículos, después de que sus ventas nacionales cayeran en los últimos meses fruto de que Pekín instara a los fabricantes de automóviles a frenar los descuentos de precios, situación que había impulsado los volúmenes de las automovilísticas chinas en los últimos meses.

No obstante, hasta el mes de octubre, la compañía asiática ha superado los 3,7 millones de vehículos vendidos en el acumulado del año hasta octubre, un 13,9% más que en el mismo período del año anterior.

No obstante, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, BYD perdió el título de fabricante más vendido de China frente a la estatal Saic Motor en el mes de septiembre. BYD se enfrenta a una competencia cada vez más intensa en China por parte de rivales locales como Geely, Chery o Leapmotor en el segmento de vehículos económicos.

BYD se anotó en el tercer trimestre su mayor caída trimestral de beneficios en más de cuatro años y la primera con números negativos en año y medio. En concreto, obtuvo un beneficio en el periodo de 7.822 millones de yuanes (unos 952 millones de euros), que ha supuesto una reducción de un 33% en las ganancias de hace un año.

Por otro lado, el fabricante chino ha exportado alrededor del 20% de sus vehículos producidos al extranjero en lo que va de año (en total lleva producidos 3,6 millones de ejemplares), el doble del nivel registrado en 2024.

En los últimos cinco años, BYD ha construido al menos ocho fábricas en toda China, así como en Hungría y Brasil, para convertirse en líder mundial en la venta de vehículos electrificados y por ser también la compañía con más ventas a nivel mundial de modelos eléctricos, algo que aspira a conseguir en 2025, superando a Tesla.