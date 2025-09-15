BYD presenta el Seal 6 DM-i, su segundo híbrido enchufable, disponible por menos de 28.000 euros

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

BYD, la marca asiática líder en ventas de vehículos enchufables ha presentado en España su nuevo modelo Seal 6 DM-i, que ofrece el sistema de propulsión con la tecnología 'Dual Mode' en versiones con carrocería sedán y 'Touring' (la versión familiar de BYD) y que está disponible desde 27.990 euros.

El Seal 6 DM-i es el segundo modelo híbrido enchufable que BYD lanza en Europa, tras el Seal U DM-i, un SUV del que ya se han comercializado más de un millón de unidades en todo el mundo, y destaca por contar con una autonomía combinada "única".

En concreto, en ciclo combinado, el Seal 6 DM-i puede llegar a una autonomía de 1.505 kilómetros en la versión Boost y 1.455 kilómetros en la edición Comfort. Por su parte, en cuanto a autonomía eléctrica, este modelo llega a 105 kilómetros en la carrocería Comfort.

Respecto a estas dos versiones, el modelo Boost contará con hasta 135 kWh de potencia máxima de la batería y una potencia máxima del sistema de 184 CV. En la versión Comfort, estas cifras llegan a 156 kWh y 212 CV.

En tan solo tres minutos, gracias a su sistema de carga bidireccional, la batería de este modelo puede pasar de un 30% de carga a un 80%. La potencia máxima de carga en corriente continua (CC) es de 26 Kw y la capacidad de la bateria va de los 10,08 kWh en la edición Boost hasta 19 kWh para la Comfort.

MODELO FAMILIAR

Este nuevo modelo de BYD resalta, a primera vista, por su amplio tamaño, lo que lo sitúa a medio camino entre el segmento C y D, al contar con una longitud de 4,84 metros y una anchira de 1,87 metros, lo que le confiere, además, un amplio espacio interior, con un volumen de maletero de 491 litros (y hasta 1.370 litros con los asientos traseros abatidos).

Aunque en un primer momento este modelo ha sido pensado para el negocio de gestión de flotas, los responsables de la firma creen que podría "saltar la sorpresa" como modelo familiar, tanto por su tamaño como por su precio asequible.

De esta forma, bajo la insignia 'Llegarás más lejos', el nuevo modelo se comienza a comercializar en España desde 27.990 euros para la edición Boost y desde 31.900 euros para la Comfort. En el caso de la edición Touring, el Boost se ubicará en 29.490 euros y el Comfort en 33.490 euros.

Estos precios ya incluyen los descuentos correspondientes al Plan Moves, así como las distintas ayudas por achatarramiento o propias de la firma.

El nuevo modelo también resulta atractivo al ojo del consumidor, destacando su diseño 'Ocean', que le otorga un aspecto "deportivo y dinámico", pero que a la vez contribuye a la eficiencia del coche. En concreto, destaca su parrilla delantera inspirada en las olas del mar y que incorpora un sistema activo de entrada de aire que incrementa la eficiencia aerodinámica del vehículo.

La 'cara' del Seal 6 DM-i se completa con faros inspirados en el cristal, que incorporan tecnología LED en todas las versiones y reflejan el brillo de las olas del mar con una firma distintiva.

El nuevo BYD se completa con un techo solar panorámico de más de un metro de longitud con función antiatrapamiento y cortinilla regulable eléctricamente, así como unas llantas de aleación de entre 17 y 18 pulgadas ('').

El director general de BYD en España y Portugal, Alberto de Aza, ha destacado que esta es la segunda silueta de la firma que cuenta con la tecnología DM-i y apunta a ser un nuevo modelo con el que la marca espera superar el 4% de cuota con el que cuenta actualmente en el mercado de vehículos de nuevas energías.

Este diseño "poco recargado" se completa con una cabina minimalista, con unos asientos cómodos y una gran pantalla de 15,6 pulgadas, que incorpora el famoso sistema de la marca 'Hi BYD' para hacer la conducción más sencilla. No obstante, la marca no renuncia a los botones, y se mantienen sus funciones en el volante, entre otros lugares.