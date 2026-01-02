BYD Seal U, MG EHS y Toyota C-HR, los híbridos enchufables más vendidos en España en 2025

Archivo - BYD Seal U - BYD - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El BYD Seal U, el MG EHS y el Toyota C-HR han sido los vehículos híbridos enchufables más vendidos en España en 2025, con 9.373, 8.417 y 8.409 matriculaciones en el conjunto del año, respectivamente, según las cifras divulgadas este viernes por Anfac.

A continuación, con 6.829 unidades matriculadas, se ha situado el Ford Kuga, mientras que el quinto puesto ha sido para el Mercedes Clase GLC, que ha anotado 6.519 registros, alcanzando una cuota de mercado del 5% en el segmento de híbridos enchufables.

El 'top 10' de modelos híbridos enchufables lo completan el Jaecoo 7 (con 6.036 unidades matriculadas), el Toyota Rav 4 (5.430), el Cupra Formentor (con 4.165 unidades), el Hyundai Tucson (3.805) y el Volkswagen Tiguan (3.583 registros).

En lo que se refiere a diciembre, el BYD Seal U también ha sido el vehículo híbrido enchufable más vendido, con 979 registros en el último mes del año. A continuación, en segundo puesto, también repite el MG EHS (con 794 anotaciones). Le sigue en el tercer puesto el Mercedes Clase GLC, que suma 740 comercializaciones en diciembre.

El 'top 5' lo completan dos modelos de Toyota, el Rav 4 y el C-HR, con 711 y 595 matriculaciones, respectivamente, y unas cuota de mercado del 5,61% Y 4,69%, respectivamente.

En el sexto puesto se ubicó en diciembre el Jaecoo 7 (con 547 vehículos matriculados); en el séptimo lugar el Omoda 9 (504 registros; en el octavo el Hyundai Tucson (431); y en los noveno y décimo puestos se situaron el Volkswagen Tiguan y el Ebro S700 (con 423 registros en ambos casos).