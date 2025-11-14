BYD Seal U, el SUV eléctrico de carga rápida que quiere liderar el segmento D por 42.290 euros

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

BYD busca posicionarse en el segmento D, el de los vehículos utilitarios de gran tamaño, como una marca de referencia para las familias a la hora de hacer viajes de largo recorrido de forma sostenible, con su modelo Seal U 100% eléctrico, que permite una autonomía de hasta 500 kilómetros.

Este coche, disponible desde 42.290 euros en España (32.080 euros con descuentos + 7.000 euros del Plan Moves adelantado por la compañía), ofrece gran comodidad, espacio y practicidad para los usuarios de la marca, al tiempo que combina las mejores características de la firma en cuanto a tecnología y seguridad.

Este SUV de cinco plazas del segmento D mide 4,78 m de largo, 1,89 m de ancho y 1.67 m de alto. Gracias a su distancia entre ejes de 2,76 m y al diseño plano del suelo de las plazas traseras, permite mucho espacio para las piernas de los pasajeros, mientras ofrece un habitáculo especialmente silencioso con excelentes niveles de NVH (ruido, vibración y dureza).

La gama consta de dos niveles de acabado --Comfort y Design-- ambos con su propia configuración de batería (con 71,8 y 87 kWh, respectivamente), seis colores de carrocería (Delan Black, Time Grey, Snow White, Emperor Red, Boundless Cloud y Tian Qing) y dos combinaciones de color para el interior (Black o Blue + Grey).

El BYD Seal U está disponibles en ambas configuraciones de acabado con un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes que entregan una potencia máxima de 160 kW (218 CV) y 330 Nm de par máximo, con tracción delantera. Con ello, la velocidad máxima a la que llega el Seal U es de 175 km/h.

La versión Comfort con batería de 71,8 kWh puede alcanzar una autonomía de 420 km en ciclo combinado. Por su parte, la versión Design (87 kWh) puede lograr hasta 500 km en ciclo combinado sin necesidad de acudir a un cargador eléctrico.

DISEÑO CARACTERÍSTICO

Este SUV del segmento D se caracteriza por su frontal en forma de X con un diseño redondeado y formas curvas. Sus faros en forma de U se unen con el capó creando unas líneas exclusivas de la Serie Ocean. En el lateral, una línea de cintura superior recorre toda la superficie comenzando en los faros delanteros y terminando en los pilotos traseros.

La vista lateral está remarcada por unas llantas de aleación de 19 pulgadas con los radios pulidos en negro y acabado brillante. El anguloso diseño de la zona trasera contrasta con las formas redondeadas de la delantera. El paragolpes trasero se acentúa con detalles en negro y plata. Junto a ello, equipa un maletero de 425 litros.

CON LA TECNOLOGÍA BLADE BATTERY DE BYD

Al igual que el resto de modelos que la marca ofrece en Europa, el BYD Seal U está equipado de serie con la Blade Battery de BYD, que prescinde de níquel y cobalto y ha sido desarrollada internamente con el objetivo principal de optimizar la seguridad, la durabilidad, la longevidad, el rendimiento y el aprovechamiento del espacio de la batería.

El BYD Seal U equipa de serie un cargador de a bordo trifásico de 11 kW para una carga doméstica, pero este modelo es capaz de alcanzar velocidades de carga de hasta 140 kW de potencia en cargadores públicos. Con este último, son necesarios unos 28 minutos en elevar el nivel de carga de su Blade Battery del 30% al 80%.

Su generosa autonomía y reducido consumo no sólo se consiguen gracias a la revolucionaria Blade Battery de BYD y a su bajo coeficiente de resistencia aerodinámica, con un Cx de sólo 0,32, sino también a su sistema de propulsión eléctrico 8 en 1.

UNA EXPERIENCIA PREMIUM EN EL HABITÁCULO

El interior del BYD Seal U desprende una atmósfera premium que combina superficies suaves al tacto, acabados de la más alta calidad y un sistema de iluminación ambiental multicolor envolvente. Los asientos, algunas zonas del salpicadero, paneles de las puertas y consola central están tapizados en cuero vegano con doble costura en contraste.

Los asientos delanteros cuentan con ajuste eléctrico múltiple, calefacción y ventilación de serie. Como SUV con clara vocación familiar, se ha prestado especial atención para ofrecer una gran practicidad. Los asientos traseros pueden abatirse en dos secciones (60:40), lo que permite que el volumen de carga pase de 552 a 1.440 litros.

Por su parte, el techo solar panorámico con apertura eléctrica aporta luminosidad y ventilación al habitáculo, mientras que el filtro interior PM2.5 --que incluye un sistema de purificación del aire en el acabado más alto de la gama-- garantiza que todos los ocupantes respiren aire fresco y puro.

INTELLIGENT COCKPIT SYSTEM, BYD APP Y MÁXIMA TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD

El Seal U ofrece conectividad e infoentretenimiento inteligentes, incluso de forma remota a través de un smartphone desde la BYD App. El sistema Intelligent Cockpit de BYD se maneja a través de la pantalla táctil con rotación eléctrica de 12,8" o 15,6".

El Sistema Intelligent Cockpit también ofrece conexión 4G, Spotify integrado y navegación HERE, integración del 'smartphone' a través de Android Auto o Apple CarPlay y el asistente de voz 'Hi BYD'.

Al igual que en toda la gama de BYD, el Seal U ofrece un elevado nivel de seguridad pasiva y activa. Este modelo ofrece una rigidez estructural que permite un alto nivel de seguridad en carretera gracias a, entre otras cosas, su suspensión delantera McPherson y trasera multibrazo.

Para vigilar el tráfico, advertir al conductor o incluso intervenir en caso de existir riesgo de sufrir un accidente, el BYD Seal U está equipado de serie con una amplia gama de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) que utilizan cuatro radares y una cámara.

Para ayudar al conductor a maniobrar con seguridad, una cámara panorámica ofrece una visión del vehículo de 360 grados en la pantalla central, incluyendo una vista cenital y otra del entorno del coche con la ayuda de un coche animado. Combinando de forma inteligente las imágenes recogidas por varias cámaras gran angular, ofrecen la sensación de estar viendo la maniobra desde fuera.