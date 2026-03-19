BYD valora abrir sus primeros concesionarios en Canadá para la venta de sus vehículos eléctricos

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fabricante chino BYD está en conversaciones con la industria local en Canadá para abrir hasta 20 concesionarios en el plazo de un año en distintas zonas del país y comenzar a vender sus primeras unidades de vehículos electrificados.

Así lo ha trasladado el diario canadiense 'The Globe and Mail', que señala que la firma estaría valorando arrancar su actividad en la zona de Toronto, e instalar sus puntos de ventas más adelante en otras importantes ciudades del país como Vancouver, Montreal y Calgary.

Esta decisión de BYD se enmarca en el contexto de la última decisión del primer ministro de Canadá, Mark Carney, de abrir las puertas a los vehículos eléctricos procedentes del mayor mercado automovilístico del mundo.

En enero Canadá acordó eximir a hasta 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China al año del arancel del 100% que se impondrá en 2024, y Ottawa ha estado cortejando la inversión de fabricantes de automóviles con sede en China a través de una empresa conjunta con una o más empresas canadienses.

BYD llegó a afirmar a principios de este año que está considerando activamente la construcción de una planta en el país, lo que supondría un cambio de paradigma para el sector en Norteamérica, con la llegada de las firmas chinas al país.

Otras compañías como Geely o Chery también están estudiando entrar al mercado canadiense. Por ejemplo, Geely espera recibir pronto la certificación de las autoridades canadienses para los vehículos de la marca Geely Auto.