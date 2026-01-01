Cataluña comienza a aplicar la restricción de coches con etiqueta B en ZBE por alta contaminación

Archivo - Panel informativo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en las rondas de Barcelona. - ROBERT RAMOS/AMB - Archivo

BARCELONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cataluña aplica a partir de este jueves la restricción de la circulación de coches que no tienen la etiqueta B (amarilla), calificados como unos de los más contaminantes, en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) catalanas cuando las autoridades competentes decreten episodios de alta contaminación.

Se trata de una novedad que va de la mano del Plan de Calidad del Aire Horizonte 2027 de la Generalitat y a la Ley de Movilidad Sostenible y la Ley de Cambio Climático estatales y que afecta especialmente a la etiqueta B, que agrupa a turismos de gasolina matriculados entre 2001 y 2006 y diésel entre 2006 y 2014.

A partir del 1 de enero de 2026, estos vehículos no podrán circular por las ZBE durante los episodios de alta contaminación ambiental decretados por las autoridades competentes, aunque sí podrán hacerlo en condiciones normales.

La medida se endurece a partir del 1 de enero de 2028, cuando se contempla que su circulación esté permanentemente prohibida en todas las ZBE catalanas.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) indica en su web que actualmente más de 200 ciudades europeas, como Londres, París, Berlín o Bruselas, implantan las ZBE con restricciones a los vehículos más contaminantes para preservar la salud de sus habitantes.