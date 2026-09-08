CCOO pide "hacer un frente común" para defender y proteger el tejido industrial y el empleo en Seat

Archivo - Montaje en la fábrica de Seat en Martorell - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha pedido a las administraciones públicas que sumen voluntades para construir "un frente común" en defensa de Seat, del tejido industrial y del empleo del país, abriendo la puerta a colaboraciones con otros fabricantes en caso de que el Grupo Volkswagen no quiera invertir en la firma española.

Así lo ha trasladado en un comunicado emitido este martes, en el que ha alertado de que la pérdida de Seat afectará a las ventas, ya que ninguna de las otras marcas del grupo puede ocupar su nicho de mercado.

"Esto, sumado al actual contexto del grupo VW de reducción de costes, de inversiones y el recorte del 50% de los modelos anunciado, supone un riesgo para el empleo de la fábrica de Seat", ha apuntado el sindicato.

CCOO ha ido avisando de que las decisiones estratégicas del grupo, como la no asignación de la segunda plataforma para Martorell o la falta de inversiones necesaria para los modelos de la marca Seat, no ayudan a garantizar el futuro de la compañía española.

En este sentido, ha recordado que, junto a UGT, ya han avisado reiteradamente de la importancia de apostar por la electrificación de la marca y han defendido la segunda plataforma para la fábrica de Martorell como "la mejor garantía" para salvaguardar la actividad y el empleo.