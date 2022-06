CCOO rechaza que se intente "condicionar" las inversiones en Mercedes a acuerdos salariales a la baja

Afirma que el otoño "va a ser caliente" porque no aceptarán que se repercuta el coste de los precios "en las espaldas de los trabajadores"

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha augurado el "éxito" en la huelga convocada para este miércoles en la planta de Mercedes Benz Vitoria y ha afirmado que "no se puede aceptar" que se intente "condicionar" la inversión planteada en la fábrica con "acuerdos a la baja".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Loli García se ha referido, de esta manera, a la jornada de huelga prevista para este miércoles en la planta alavesa, con sendas convocatorias, una de CCOO y UGT, y otra de ELA, LAB y ESK, ante el bloqueo en la negociación del convenio.

La dirigente sindical ha indicado que es "importante" que este miércoles todos los sindicatos de Mercedes Benz coincidan en la convocatoria de huelga en defensa del convenio y ha añadido que habrá movilizaciones en las que también confluirán, como es una manifestación a las once de la mañana.

García ha afirmado que CCOO lo que hace es "buscar todos los espacios de unidad sindical posible" porque "ese es el camino para conseguir las mejoras". "Los planteamientos que hagan otras organizaciones sindicales tendrán que dar explicaciones ellos, pero nosotros no vamos a cejar en buscar espacios de unidad sindical porque lo que nos estamos jugando es muy importante para el país y para los trabajadores", ha añadido.

La líder de CCOO Euskadi, que ha asegurado que es necesaria la unidad sindical, cree que la de este miércoles va a ser un "éxito de movilización". Ha manifestado que, desde el 1 de enero de 2021, está decaído el convenio en Mercedes y se está en una situación de "inflaciones muy altas" con unas propuestas por parte de la empresa que están "muy lejos" de las que plantea el sindicato.

Según ha remarcado, CCOO está dispuesto a hablar "de todas y cada una de las cuestiones" que se pongan encima de la mesa, pero "con condiciones". Ante la propuesta de flexibilidad planteada, el sindicato quiere "concreción" del plan industrial y que las medidas que se propongan tengan una "gestión adecuada" y con una "base sustentada".

"Ahora mismo en Mercedes hay llamamientos para turnos con apenas dos días de antelación y no saben si van a trabajar el fin de semana o no. Eso no son condiciones laborales adecuadas ni para conciliar la vida laboral ni la personal", ha alertado.

Asimismo, tras recordar que Mercedes tiene "unos importante beneficios", ha reclamado que ello "se repercuta" y el poder adquisitivo de los trabajadores "no se pierda".

"Nosotros vamos a hacer todo lo posible por sentarnos a negociar todo lo que haya que negociar, pero queremos condiciones laborales dignas, en Mercedes también. Y no nos sirve y no podemos aceptar que, ante una inversión determinada --en referencia a los 1.200 millones anunciados-- que es positiva para el país, para la empresa y para los trabajadores, se intente condicionar no sé que acuerdos a la baja, no respetando las condiciones laborales y no consiguiendo un convenio digno", ha manifestado.

En este punto, ha indicado que habrá que buscar el "espacio del acuerdo y del consenso", pero con "algunas condiciones muy claras", como garantizar el poder adquisitivo. "Hay cuestiones que para nosotros son insalvables. Esta es una de ellas", ha señalado la líder sindical, que también ha defendido la gestión y participación sindical en la flexibilidad y que sea "adecuada para respetar unas condiciones laborales dignas".

OTOÑO CALIENTE

Por otra parte, Loli García ha incidido en que hay "muchos problemas encima de la mesa" y que "el otoño va a ser caliente y este verano está siendo caliente también", aunque no prevé que vaya a haber una crisis económica porque los datos "no son malos, hay crecimiento, récord histórico en altas en la Seguridad Social, creación de empleo y las empresas están haciendo beneficios".

Sin embargo, ha advertido de que el "problema fundamental" está en "el bolsillo del conjunto de la ciudadanía, de la clase trabajadora" porque "está repercutiendo una parte muy importante del coste de los precios en las espaldas de los trabajadores". "Y esto es lo que nos va a generar y nos está generando conflictividad, porque no estamos dispuestos a asumirlo, de una manera tranquila. Creemos que es un momento de recuperar económicamente, pero también recuperar para el conjunto de la clase trabajadora", ha agregado.

Loli García ha asegurado que una de las prioridades del sindicato es que suban los salarios porque se viene de unos años en los que "la clase trabajadora ha hecho muchísimos esfuerzos". "Lo que no puede ser en estos momentos es que las empresas repercutan una parte del crecimiento de los precios de la energía en los productos, están haciendo caja y tengamos los salarios congelados, esto es inasumible", ha añadido la dirigente de CCOO, que ha precisado que cuentan con "propuestas flexibles" para esas subidas.

Según ha manifestado, están planteando incrementos del 3,5%, 2,5% y del 2% para 2022, 2023 y 2024, pero con una condición "indispensable", la de incluir cláusulas de revisión salarial.

Ante las movilizaciones convocadas por todos los sindicatos contra el "desmantelamiento" de Osakidetza, Loli García ha afirmado que tienen "muchas dificultades para creer" a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui y ha recordado que vienen denunciando "desde hace mucho tiempo" la situación en el Servicio Vasco de Salud, que tiene "problemas estructurales que no se han abordado en ningún momento".

"Tenemos un Departamento de Salud que no tiene ningún reparo en negar cualquier tipo de negociación real (...) y las organizaciones sindicales no somos una consultora del Gobierno", ha añadido.

Por otra parte, ha asegurado que le parece "muy bien" que se vaya a auditar a los centros concertados de Educación porque es algo que venían "reclamando desde hace tiempo" y es una de las medidas acordadas en el pacto educativo alcanzado, que recoge una parte "importante" de las demandas del sindicato, pero estarán "vigilantes" para que se concreten en la ley.

Por último, sobre la nueva dirección de LAB, con dos coordinadores generales -Garbiñe Aranburu e Igor Arroyo- ha señalado que ha tenido ocasión de felicitar a Aranburu y han quedado en mantener algún encuentro en las próximas semanas. Según ha destacado, tienen una relación "bastante normalizada" con LAB, no así con ELA, sindicato con el que "no tienen relación" porque practica un "sindicalismo sectario".