El CEO de Porsche dimitirá para centrarse solamente en Volkswagen, según la revista 'WiWo'

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Volkswagen AG y de Porsche AG, Oliver Blume, dimitirá para dedicarse exclusivamente en su cargo como líder de la empresa matriz del grupo Volkswagen, según ha informado este miércoles la revista de negocios alemana WirtschaftsWoche ('WiWo').

Esta decisión podría anunciarse para los meses de otoño de este mismo año, con el cambio de mandato de forma efectiva a inicios de 2026.

Blume ha liderado Porsche desde 2015 y mantuvo el cargo incluso después de suceder a Herbert Diess como CEO de la matriz Volkswagen siete años después. Su doble papel en las marcas ha sido una fuente de preocupación para los inversores desde que Porsche salió a bolsa como empresa independiente en septiembre de 2022.

Actualmente, los dos fabricantes de automóviles luchan contra los aranceles estadounidenses, la disminución de las ganancias y la caída de las ventas en un mercado claves como lo es China.

Los beneficios del fabricante de coches deportivos fueron de 718 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone una disminución de más del 71% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Tan solo los aranceles de Estados Unidos supusieron una carga de 400 millones de euros.

Asimismo, Porsche anunció un programa de ahorro que supondría la supresión de unos 1.900 puestos de trabajo de aquí a 2030. Paralelamente, Porsche ha anunciado la reorganización de su filial de baterías Cellforce que suprimirá entre 200 y 290 empleos tras cancelar el desarrollo de células y sistemas. La empresa declaró que los planes anteriores "de ampliar la producción de baterías de alto rendimiento no se llevarán a cabo".