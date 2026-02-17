Cetraa, Fagenauto y Ganvam crean una asociación para defender al sector español en Europa

El presidente de Fagenauto, José Daniel González; el presidente de Ganvam, Jaime Barea; y presidente de Cetraa, Miguel Pérez Carballo (de izquierda a derecha). - SAME

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (Cetraa), la Federación de Agentes y Servicios Oficiales de Automoción (Fagenauto) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) han impulsado este martes la creación de la alianza Spanish Automotive Mobility Europe (SAME), que permitirá confeccionar un bloque sectorial español con capacidad de influencia en Europa.

Tal y como han explicado los presidentes de las tres organizaciones durante el desayuno de prensa celebrado en Madrid, con esta unidad estratégica se refuerza la representatividad e interlocución del sector español ante las instituciones europeas en un contexto marcado por profundas transformaciones tecnológicas, regulatorias y medioambientales.

SAME replica en España el modelo de coordinación sectorial que ya se desarrolla a nivel comunitario con la suma de fuerzas de Cecra, patronal histórica del comercio y la reparación de vehículos en el ámbito comunitario --y en la que están integradas Cetraa, Fagenauto y Ganvam--, y AME, alianza europea que integra a las principales asociaciones nacionales de los principales ocho mercados de la UE.

Entre sus líneas estratégicas prioritarias, SAME impulsará un marco normativo alineado con la realidad del mercado, que termine con las asimetrías actuales, y garantice la competitividad y la capacidad de innovación de las pymes del sector.

En este sentido, la alianza centrará su actuación en cuestiones regulatorias clave como el acceso al dato generado por el vehículo conectado, el acceso a la información técnica, la revisión de la normativa de garantías, la regulación de las relaciones talleres-aseguradoras y la correcta aplicación de los reglamentos europeos relativos a venta, posventa y acuerdos verticales.

"La creación de SAME supone, en definitiva, un compromiso firme con la unidad sectorial, la competitividad de las pymes y la construcción de una movilidad sostenible, innovadora y económicamente viable", ha comunicado el presidente de Ganvam, Jaime Barea.

"SAME garantiza que la posventa española tenga una presencia activa y coordinada en el ámbito europeo, en un momento en el que las decisiones que se adoptan en Bruselas condicionan directamente la actividad diaria de nuestros talleres. Liderar la Comisión de Reparadores en AME nos sitúa en el núcleo del debate sobre acceso a los datos del vehículo, criterios de reparabilidad o relación con las aseguradoras", ha expresado el presidente de Cetraa, Miguel Pérez Caballo en el evento de este martes.

Para el presidente de Fagenauto, José Daniel González, esta iniciativa supone un apoyo para las pequeñas y medianas empresas del sector de la venta y la reparación de vehículos en la Unión Europea.

"Nos enfrentamos a una enorme presión normativa por parte de la Unión Europea y un mercado donde no siempre los intereses de los grandes actores de la industria automovilística o del cliente corporativo, como compañías aseguradoras o de renting, coinciden con los de nuestras pymes. Con la creación de SAME y su activa participación en la europea AME, nos dotamos de un instrumento común y voz propia para defender los intereses de nuestros asociados en Bruselas", ha recalcado González.