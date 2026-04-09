Chery pone en marcha su Centro de Operaciones Europeas y su Instituto de I+D en Barcelona

Momento de la inauguración - CHERY

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Chery Auto ha puesto en marcha su Centro de Operaciones Europeas y su Instituto de I+D en Cornellà de Llobregat (Barcelona), en el marco de su estrategia en Europa y su apuesta por Catalunya a largo plazo, informa en un comunicado este jueves.

La inauguración ha sido presidida por el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, y el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, entre otros.

Se trata del primer centro regional de operaciones de Chery Auto en el extranjero y funcionará como plataforma central para sus actividades en Europa, integrando la gestión operativa, el cumplimiento normativo, la coordinación de la cadena de suministro, las finanzas y los asuntos públicos.

Sàmper ha destacado que el centro "simboliza el inicio tangible de un proyecto con vocación de futuro y con un profundo impacto para nuestro país".

El presidente de Chery Auto, Yin Tongyue, ha señalado que "no es solo un hito importante en la trayectoria global de Chery Auto, sino que también marca una nueva etapa en nuestro compromiso a largo plazo con Europa".