La china GWM nombra a José Ignacio Olazabal como nuevo director general en España

José Ignacio Olazabal, nuevo director general en España de GWM - GWM

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo chino GWM (Go With More) ha anunciado este jueves el nombramiento de José Ignacio Olazabal como nuevo director general en España, mercado en el que prevé comenzar sus modelos a partir de junio.

Con más de 20 años de experiencia en el sector de la automoción, José Ignacio Olazabal desarrolló su carrera en Hyundai España, donde ha desempeñado responsabilidades clave primero como director de Red, liderando la estrategia de red de concesionarios, y posteriormente como director comercial.

Ingeniero Industrial del ICAI (Universidad Pontificia Comillas) y MBA por el IE Business School, Olazabal complementa su base técnica con experiencia liderando equipos y redes de distribución.

"Esta combinación de conocimiento del terreno, gestión comercial y liderazgo lo convierte en un perfil especialmente valioso para proyectos de crecimiento rentable, reorganización de redes y despliegue de nuevos modelos de movilidad en el mercado español", ha destaca GWM.

En su nuevo cargo, Olazabal será responsable de dirigir la estrategia de negocio de GWM España, expandir su red comercial y liderar el proceso de lanzamiento de la marca en el mercado español.

"Es un orgullo incorporarme a un grupo global de la magnitud de GWM. España es un mercado estratégico clave en Europa con un enorme potencial de crecimiento, y nuestro objetivo será posicionar a la marca como referente en calidad, tecnología avanzada y valor para el cliente y la red de concesionarios", ha manifestado el nuevo director general.