CIE Automotive abordará en su junta del 12 de mayo el pago de un dividendo complementario de 0,47 euros

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MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas de CIE Automotive, que se celebrará el próximo 12 de mayo, aprobará previsiblemente el pago de un dividendo complementario de 0,47 euros brutos por acción el 7 de julio, que se suma al dividendo a cuenta de la misma cuantía abonado en enero.

De este modo, el importe total de dividendos que abonará la empresa vasca asciende a 112,62 millones de euros, sobre un beneficio de la sociedad de 134,05 millones y un resultado del grupo consolidado de 369,48 millones de euros en 2025.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles, CIE Automotive ha detallado que también someterá a la junta de accionistas fijar el importe máximo agregado de la remuneración para este año de sus consejeros, incluyendo al presidente del consejo de administración y a los consejeros independientes, en dos millones de euros.

Asimismo, la junta de accionistas abordará las cuentas anuales e informes de gestión de la compañía y de su grupos consolidados de sociedades, correspondientes al ejercicio 2025.

Además, se solicitará una nueva autorización para la adquisición de acciones propias hasta un límite del 10% del capital social y la delegación de facultades para reducir el capital social mediante la amortización de estas acciones.