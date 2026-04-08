Publicado 08/04/2026 08:52

CIE Automotive abordará en su junta del 12 de mayo el pago de un dividendo complementario de 0,47 euros

También fijará el importe máximo de la remuneración de los consejeros en dos millones de euros

Archivo - Cie Automotive.
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MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas de CIE Automotive, que se celebrará el próximo 12 de mayo, aprobará previsiblemente el pago de un dividendo complementario de 0,47 euros brutos por acción el 7 de julio, que se suma al dividendo a cuenta de la misma cuantía abonado en enero.

De este modo, el importe total de dividendos que abonará la empresa vasca asciende a 112,62 millones de euros, sobre un beneficio de la sociedad de 134,05 millones y un resultado del grupo consolidado de 369,48 millones de euros en 2025.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles, CIE Automotive ha detallado que también someterá a la junta de accionistas fijar el importe máximo agregado de la remuneración para este año de sus consejeros, incluyendo al presidente del consejo de administración y a los consejeros independientes, en dos millones de euros.

Asimismo, la junta de accionistas abordará las cuentas anuales e informes de gestión de la compañía y de su grupos consolidados de sociedades, correspondientes al ejercicio 2025.

Además, se solicitará una nueva autorización para la adquisición de acciones propias hasta un límite del 10% del capital social y la delegación de facultades para reducir el capital social mediante la amortización de estas acciones.

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