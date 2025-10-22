CIE Automotive logra un beneficio neto de 266 millones hasta septiembre, un 2,7% más que en 2024

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

CIE Automotive ha conseguido un beneficio neto de 266 millones en los primeros nueve meses del año, lo que supone un 2,7% más que en el mismo periodo de 2024 y el más alto hasta la fecha en nueve meses, según ha informado el grupo de automoción.

En un comunicado, el grupo ha indicado que ha facturado en el periodo enero-septiembre 2.974 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi el 2% a moneda constante, con un Ebitda (resultado bruto de explotación) de 564 millones, que supera el 19% de margen sobre ventas, y un Ebit (resultado neto de explotación) de 419 millones, que supone el 14,1% de margen sobre ventas.

En su opinión, se trata de unos "excelentes" resultados operativos, que se completan con un beneficio neto de 266 millones de euros, el más alto acumulado en nueve meses hasta la fecha, y una generación de caja operativa de 384 millones, que sitúa la deuda de la compañía por debajo de los 1.000 millones de euros, quedando el endeudamiento en "mínimos históricos".

El consejero delegado de CIE Automotive, Jesús María Herrera, ha afirmado que en este entorno "cada vez más desafiante, se requiere capacidad de adaptación, eficiencia operativa y fortaleza financiera para poder mantener márgenes, generar caja y seguir invirtiendo en futuro". "Eso hacemos trimestre tras trimestre: seguimos fortaleciendo nuestro balance con una evolución estable y un enfoque disciplinado en la gestión del capital", ha destacado.

Por ello, ha subrayado la vuelta del grupo al 20% de Retorno sobre Activos Netos tras el "exigente ciclo de integraciones de los últimos años, consolidando una rentabilidad sostenida y absolutamente diferencial frente al sector".