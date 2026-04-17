Citroën vende 190.000 vehículos en todo el mundo en el primer trimestre, un 10% más

Gama de vehículos de Citroën - CITROËN

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Citroën vendió 190.000 vehículos en todo el mundo en el primer trimestre, lo que representa un aumento del 10%, con un fuerte desempeño en Europa, donde el incremento interanual ha sido del 12,3%, hasta alcanzar una cuota de mercado del 3,5% (un aumento de 0,3 puntos porcentuales).

Además, en Francia, su mercado doméstico, Citroën experimentó un crecimiento del 7,3%, elevando su cuota de mercado al 9,2% (+0,7 puntos porcentuales) y posicionándose como el tercer actor más importante del mercado.

El crecimiento es visible en todos los canales, con un aumento del 15% en los pedidos de particulares y del 33% en el segmento de pymes durante el primer trimestre. Citroën intensificará sus esfuerzos en el segundo trimestre con el lanzamiento en Francia de una bonificación por entrega de vehículos usados de hasta 6.000 euros para vehículos de más de ocho años.

"Los resultados de los primeros meses del año son muy alentadores, tanto a nivel global como en Europa. La renovación de nuestros productos y nuestra estrategia basada en la capacidad de elección del cliente, en particular con nuestra oferta multienergía, está dando sus frutos", ha afirmado el consejero delegado de Citroën, Xavier Chardon.

Por modelos, el nuevo C5 Aircross ha recibido un fuerte crecimiento en pedidos y matriculaciones en los principales mercados europeos, concretamente un aumento del 60% en pedidos y del 40% en matriculaciones.

el C3 Aircross destaca en su segmento, con un éxito que se refleja en las 50.000 unidades vendidas hasta 2025, el fuerte impulso de los pedidos a principios de 2026 (+57%) y una importante cuota de mercado de las versiones eléctricas (27% de la gama BEV).

Mientras, en el segmento C, el C4 ha experimentado un crecimiento notable, especialmente en Francia, donde las matriculaciones han aumentado un 55%, situándose entre los líderes del segmento. Su excelente rendimiento también se confirma en Europa, con el primer puesto en España y una posición de liderazgo en Portugal.

Por su parte, Citroën mantiene una sólida posición en el mercado de vehículos comerciales ligeros. El Citroën Berlingo mantiene posiciones de liderazgo en varios mercados europeos (especialmente en Francia, España, Irlanda y Eslovaquia). También ocupa el segundo lugar en Eslovenia y el tercero en Bélgica y Noruega.