Clicars nombra a Alejandro García Mella como su nuevo consejero delegado

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía española dedicada a la venta de coches reacondicionados, Clicars, ha anunciado el nombramiento de Alejandro García Mella como nuevo consejero delegado en sustitución de José Carlos del Valle que deja la compañía tras tres años al frente de la entidad.

Con una trayectoria de más de 15 años en Aramis Group, grupo al que pertenece Clicars desde 2017, el madrileño Alejandro García Mella ha sido una pieza clave en el crecimiento y consolidación del negocio en todas las empresas del grupo en Europa, incluido Clicars en España.

Dentro de Aramis Group, Alejandro desempeñó el cargo de director de compras de Aramisauto en Francia y, posteriormente, del Grupo. En marzo de 2025 fue nombrado Chief Revenue Officer (CRO), liderando las funciones comerciales y de marketing del grupo para acelerar el crecimiento de las ventas de vehículos y servicios, optimizar la adquisición y fidelización de clientes y fortalecer la propuesta de valor del grupo.

"Asumo este reto con mucha ilusión y con la convicción de que Clicars tiene una oportunidad para crecer ofreciendo la mejor experiencia al cliente en España. Nuestro foco debe estar en lo esencial: simplificar la movilidad, hacerla accesible y aportar transparencia en cada paso. España realiza más de dos millones de operaciones de vehículo de ocasión al año y nuestro compromiso es estar a la altura de esa demanda real, con un modelo de calidad, digital y pensado para las familias", ha expresado el nuevo consejero delegado Alejandro García Mella.

España es uno de los mayores mercados de vehículo de ocasión de Europa, con más de dos millones de transacciones anuales. La compañía cuenta con dos fábricas de reacondicionamiento en Madrid y Valencia, con capacidad conjunta para más de 30.000 vehículos al año, seis puntos de venta y un equipo de más de 500 profesionales comprometidos con ofrecer una "experiencia sencilla, transparente y de confianza".