El comité de la auxiliar de automoción Borgwarner convoca huelga indefinida desde el 15 de octubre

VIGO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la auxiliar de automoción Borgwarner, con centros de trabajo en Vigo, Nigrán y O Porriño (Galicia), ha informado de la convocatoria de huelga indefinida a partir del martes, por "incumplimientos" de la empresa en materia de categorías profesionales y plan de igualdad.

El comité (CIG, UGT, CGT, USO y CC.OO.) ha explicado en un comunicado que Borgwarner está "incumpliendo el acuerdo de la negociación colectiva de octubre 2023 que obligaba a actualizar el cuadro de categorías profesionales y puestos de trabajo".

Así, ha denunciado la "mala fe negociadora" de la empresa que ha llegado a "vulnerar la libertad sindical" en el ámbito de la negociación colectiva, ya que "crea y negocia con las personas trabajadoras de forma individual en materia de clasificación profesional".

Por otra parte, el órgano de representación de los trabajadores ha denunciado la "obstaculización" en la negociación del III Plan de Igualdad. Según han explicado, en un año apenas se han tenido 8 reuniones y la dirección de la empresa ha optado por "dilatar e incumplir el reglamento firmado por las partes, con la falta de entrega de documentación legalmente establecida".

También han criticado que la dirección evita de forma reiterada responder a las peticiones, preguntas y obligaciones legales que tiene con el comité.

Según han recordado los sindicatos, la multinacional está recibiendo "una gran cantidad de fondos públicos" a través de la administración del Estado y de la Xunta de Galicia, y a través de fondos Perte, para proyectos relacionados con el vehículo eléctrico. "Por lo que no entendemos la postura radical e incumplidora que toma la dirección actual de la empresa hacia las personas trabajadoras", han señalado.

Por ello, han decidido convocar huelga indefinida para "revertir la situación". El paro comenzará este martes 15 de octubre a las 22.00 horas.