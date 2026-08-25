Las consultas en talleres sobre reparaciones de vehículos chinos se triplican en un año

Talleres, reparación, piezas, coches chinos - RECOMOTOR

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las consultas relacionadas con vehículos de marcas chinas han aumentado un 214% durante los últimos doce meses y ya representan el 9,4% del total de solicitudes de piezas gestionadas por los talleres, mientras que hace apenas dos años, ese porcentaje no alcanzaba el 3%.

Así lo recoge un análisis realizado por Recomotor, distribuidor de piezas recuperadas para talleres y profesionales de la automoción, que señala que la rápida expansión de las marcas chinas ya no solo está transformando el mercado de venta de vehículos, sino que empieza a tener un impacto directo en la actividad de los talleres españoles.

Según los últimos datos del sector, los fabricantes chinos matricularon 75.024 turismos en España durante el primer semestre de 2026, alcanzando una cuota de mercado del 12,3%. En otras palabras, uno de cada diez coches nuevos vendidos en el país ya pertenece a una marca china, con MG, BYD y Omoda & Jaecoo concentrando la mayor parte de ese crecimiento.

"El crecimiento de estas marcas ya no solo se refleja en las matriculaciones. Estamos empezando a verlo claramente en los talleres. Hace muy poco las consultas sobre fabricantes como MG o BYD eran algo puntual y hoy forman parte del trabajo habitual de muchos profesionales. Es un cambio lógico porque la posventa siempre termina reflejando la evolución del mercado unos años después", explican desde Recomotor.

El incremento de las consultas no significa que los vehículos de fabricantes chinos presenten una mayor tasa de averías que otras marcas, sino que cada vez circulan más vehículos de estos fabricantes y comienzan a entrar en sus primeros ciclos de mantenimiento, reparación y sustitución de componentes.

Sin embargo, este crecimiento sí está obligando a toda la cadena de valor de la posventa a adaptarse a una nueva realidad. La incorporación de nuevos fabricantes exige ampliar catálogos, incorporar referencias, reforzar la logística y facilitar a los talleres el acceso a piezas en plazos competitivos.

En cuanto a la eficiencia de la posventa, actualmente el 78% de las piezas solicitadas para marcas chinas puede localizarse en menos de 48 horas, mientras que un 17% requiere entre tres y cinco días. En tanto, solo un 5% de las solicitudes supera una semana debido a la menor disponibilidad de determinadas referencias.