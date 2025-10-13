Continental lanza el VanContactA/S Eco, el nuevo neumático todo tiempo con etiqueta AAA para furgonetas

Estará disponible en Eurpa en el primer trimestre de 2026

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Continental ha lanzado el neumático para furgonetas VanContact A/S Eco, con la máxima calificación en todas las categorías de la etiqueta de la Unión Europea y que establece nuevos estándares de rendimiento en el segmento de las furgonetas.

El neumático estará disponible en los mercados europeos en las dimensiones 205/75R16C y 235/65R16C a partir del primer trimestre de 2026. Se añadirán más tamaños en función de la aprobación de los fabricantes de equipos originales.

"Con el VanContact A/S Eco, hemos desarrollado un neumático que supera las expectativas de los fabricantes de equipos originales y los operadores de flotas modernas", ha afirmado el director de producto de neumáticos para furgonetas en la región EMEA, Nicolas Jackisch.

Gracias a su resistencia a la rodadura optimizada, el VanContact A/S Eco contribuye a reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2, al tiempo que cumple con los más altos estándares de etiquetado de la UE (A/A/A).

Con el VanContact A/S Eco, Continental ha desarrollado un neumático para ambos tipos de propulsión, ofreciendo así una solución tanto para motores de combustión como para transportadores eléctricos. El neumático lleva el símbolo EV Checkmark en el flanco, lo que indica su idoneidad para vehículos eléctricos.

Los encargados de desarrollo en Continental han implementado mejoras significativas en las tres categorías importantes de la etiqueta para el nuevo VanContact A/S Eco. Así, la resistencia a la rodadura se ha reducido en un 21%, el ruido y las vibraciones se han reducido más de un decibelio en comparación con su predecesor y el agarre ofrecido ha sido mejorado en condiciones de aquaplaning al aumentar la resistencia a la flotación del neumático en un 10%.

Estos criterios de rendimiento de los neumáticos hacen que las furgonetas sean más eficientes desde un punto de vista energético y más seguras en la carretera. Esto se traduce en un ahorro notable de costes, una mayor autonomía y una mejora significativa del confort en la conducción.

La tecnología Smart Energy Casing sirve de base para ajustar la eficiencia energética en la construcción del neumático. Un sistema de correas de acero completamente nuevo proporciona resistencia estructural y favorece una mayor eficiencia. En comparación con las series de neumáticos anteriores, la distancia reducida entre los bloques de la banda de rodadura minimiza el ruido externo gracias a una secuencia de paso óptima y garantiza una conducción más silenciosa y cómoda.