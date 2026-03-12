Continental suministra neumáticos a los 10 mayores fabricantes de eléctricos en la región EMEA

Archivo - Neumáticos de Continental - CONTINENTAL - Archivo

Continental suministró neumáticos de equipo original a los 10 fabricantes de vehículos eléctricos de mayor volumen en 2025 en la región de Oriente Medio y África (EMEA).

A nivel mundial, 17 de los 20 fabricantes de vehículos eléctricos de mayor volumen confían en los neumáticos de la empresa con sede en Hannover. Esto incluye tanto a fabricantes 'premium' como de volumen, como BYD, Volkswagen, Stellantis, BMW, NIO, Hyundai y Renault.

En la región de América, Continental actualmente suministra a 8 de los 10 fabricantes de mayor volumen. A su ve,z en la región de mercado más dinámica, Asia Pacífico (APAC), suministra a 7 de los 10 principales.

"La región EMEA confirma el éxito de nuestra estrategia. Comenzamos a diseñar nuestros neumáticos para turismos con baja resistencia a la rodadura, bajo ruido de rodadura y alta capacidad de carga muy pronto. Estas propiedades son especialmente importantes para los vehículos eléctricos", ha afirmado el rsponsable del negocio global de equipo original en Continental Tires, Dennis Bellmund.

DESARROLLANDO NEUMÁTICOS PENSANDO EN LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Los vehículos eléctricos imponen exigencias particulares a los neumáticos. Debido al peso de sus baterías, suelen ser más pesados que los vehículos comparables con motor de combustión. También entregan un par motor instantáneo al acelerar. La mayor carga y el mayor par resultantes pueden conducir a un desgaste más rápido de los neumáticos.

Continental comenzó temprano a optimizar sus neumáticos para una resistencia a la rodadura cada vez menor, un ruido de rodadura silencioso y un alto kilometraje, independientemente del sistema de propulsión del vehículo. El fabricante de neumáticos introdujo su primera línea de neumáticos diseñada específicamente para la eficiencia energética ya en 1993, el ContiEcoContact. La séptima generación de EcoContact ya está disponible en el mercado.