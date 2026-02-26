Cupra presentará el Born, su primer modelo 100% eléctrico, el próximo 5 de marzo

Archivo - Detalle de las luces del Cupra Born - GUILLEM HERNANDEZ - CUPRA - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha anunciado que presentará su nuevo modelo Born el próximo 5 de marzo a las 10 horas a través de un vídeo 'teaser', informa en un comunicado este jueves.

La marca ha subrayado que el diseño exterior del modelo "incorpora el último lenguaje de diseño de la marca, con los característicos faros Matrix LED triangulares y el logotipo iluminado en la parte trasera".

Ha recordado que es el primer modelo 100% eléctrico de la compañía, que ha definido como "más deportivo, emocional y con nuevas funciones".