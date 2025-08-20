Cupra presentará su nuevo Cupra Tindaya en el salón IAA Mobility de Múnich (Alemania)

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística Cupra presentará su nuevo modelo 'Cupra Tindaya showcar' en el salón IAA Mobility 2025 de Múnich (Alemania) en septiembre, según ha informado este miércoles en un comunicado.

En concreto, la marca hará el estreno mundial del modelo en el Open Space del salón el próximo 8 de septiembre, durante una conferencia de prensa.

El coche recibe su nombre de una montaña volcánica de la isla de Fuerteventura, en Canarias, y quiere reflejar "la visión y el futuro lenguaje de diseño de la marca".