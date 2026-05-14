Cupra Raval VZ, la versión más deportiva del modelo español que desafiará al segmento B eléctrico

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Cupra Raval llega al mercado como una de las apuestas más ambiciosas de la marca española en el segmento de los eléctricos urbanos premium y en su versión VZ ofrece una propuesta todavía más deportiva, con una tecnología premium y una clara orientación dinámica tanto en entornos urbanos como en carretera, aunque sea un modelo del segmento B.

El modelo, desarrollado por Seat sobre una evolución específica de la plataforma MEB del Grupo Volkswagen, se presenta como "un auténtico Cupra" ya que es el primer modelo 100% eléctrico diseñado y desarrollado en la fábrica catalana de Martorell.

Aunque este modelo no saldrá al mercado hasta probablemente finales del verano, fuentes de la compañía indican a Europa Press que está teniendo un volumen de pedidos "por encima de las expectativas" tras una semana desde la apertura de pedidos.

APUESTA POR EL ELÉCTRICO URBANO DEPORTIVO

Raval es el primer modelo de los vehículos eléctricos de la familia Volkswagen --en próximos días se conocerán el Skoda Epiq y el ID. Polo de Volkswagen-- y ha nacido cogiendo el dinamismo del Cupra Born y la sofisticación del Formentor para nacer en un segmento B, uno de los sectores más competitivos del mercado eléctrico.

El vehículo catalán tendrá que competir con modelos como el Alpine A290 en el segmento más premium y con ediciones de más volumen como el BYD Dolphin Surf, Renault 5 o el Kia EV3.

El comportamiento dinámico es uno de los principales argumentos, más aún en la versión probada Extreme de 226 CV, que ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y una velocidad máxima limitada a 175 km/h.

Con un peso de aproximadamente 1.650 kilos, el modelo apuesta por una configuración de tracción delantera, alejándose así del planteamiento de otros eléctricos del grupo como el Cupra Born y ofrece una autonomía de hasta 440 kilómetros de autonomía homolgada.

Durante pruebas dinámicas exigentes, el consumo registrado rondó los 20,5 kWh/100 km, mientras que en recorridos mixtos de autovía y ciudad la cifra descendió hasta los 16,2 kWh/100 km (cifra que homolaga la compañía en términos generales), permitiendo superar los 320 kilómetros reales de autonomía (300 km en las configuraciones de acceso).

La carga rápida alcanza los 105 kW en la versión VZ, una cifra que queda algo por detrás de algunos rivales más recientes y que obliga a realizar paradas cercanas a los 25 minutos para recargar del 10 al 80% de la batería de esta edición.

GAMA COMPLETA DEL CUPRA RAVAL

El Cupra Raval se comercializará inicialmente en tres versiones: Dynamic y Dynamic Plus, asociadas a la variante Endurance de 211 CV, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y cuyo precio parte desde los 33.275 euros.

Por su parte, la edición Extreme, vinculada a la versión más prestacional VZ, con 166 kW (226 CV) de potencia, ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos. Ambas versiones presentan una batería NMC de 52 kWh y su precio parte desde los 43.275 euros.

Más adelante, el Cupra Raval se ofrecerá en sus versiones de acceso de 85 kW (116 CV) y Raval Plus con 99 kW (135 CV) de potencia, ambos con la batería LFP de 37 kWh. La primera de ellas estará disponible desde 26.000 euros, antes de restar los descuentos de la marca y las ayudas del Plan Auto+ que podrían hacer que el coche se ofreciese por debajo de los 20.000 euros.

El conjunto destaca especialmente por la precisión de la dirección, el tacto del freno y la actuación del diferencial electrónico e-LSD, que permite gestionar eficazmente la entrega de potencia en curva.

Además, el sistema de suspensión adaptativa DCC permite regular la dureza de los amortiguadores en hasta quince posiciones, ofreciendo un comportamiento más confortable o más deportivo según el modo seleccionado.

DISEÑO COMO GRAN RECLAMO E INTERIOR PREMIUM

Uno de los elementos más destacados del nuevo Raval es su diseño exterior. El modelo incorpora ópticas Matrix LED, pilotos traseros unidos por una fina firma lumínica, el frontal clásico en forma de tiburón de la firma Cupra, el logotipo iluminado tanto en la delantera como trasera y una estética general claramente enfocada al público joven y urbano.

Con una longitud de 4 metros, el Raval está orientado al uso urbano, aunque mantiene una habitabilidad destacada y un maletero de 441 litros, lo que le permite adaptarse también a desplazamientos de mayor recorrido.

Al volante, se descubre un claro enfoque hacia el conductor y una posición deportiva reforzada por los asientos de estilo deportivo 'Cup Bucket'.

En el interior, el vehículo apuesta por un enfoque tecnológico con una pantalla central de 12,9 pulgadas, un cuadro digital de 10,25 pulgadas y un sistema de iluminación ambiental avanzada que mejora la interacción entre el conductor y el vehículo. Además, el techo panorámico ofrece una experiencia añadida al modelo, así como los detalles en bronce dentro del habitáculo.