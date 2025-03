Dacia recibe 12.000 pedidos anticipados del nuevo Bigster en Europa previo a su oferta en junio

La marca espera llegar a las 15.000 órdenes para mitad de junio, cuando será su lanzamiento

MARSELLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dacia ha recibido ya más de 12.000 pedidos anticipados de su nuevo SUV (vehículo deportivo utilitario) del segmento C, Bigster, antes de la apertura oficial de pedidos a mediados de junio, según ha detallado el vicepresidente y director de Marketing, Ventas y Operaciones de la marca Frank Marotte, en la rueda de prensa de la presentación dinámica del modelo.

"Hemos tenido un proceso de pedidos anticipados, y estamos en este momento con 12.000. Pero estamos convencidos de que vamos a obtener más de 15.000 unidades (ordenadas), lo que significa que vamos a tener dos meses de portafolio (cubierto) cuando lancemos el coche", ha comentado Marotte, quien se unió a la marca el pasado enero.

"En verdad, este es uno de los resultados más prometedores que hemos tenido, especialmente considerando que no tenemos un parque de estos coches en Europa; somos nuevos en el segmento C-SUV... Así que incluso cuando respondemos a los clientes, confían en la marca, confían en el coche sin probarlo. Es un gran signo de confianza en Dacia, globalmente y en los mercados europeos", ha añadido.

El Bigster es la nueva apuesta de la marca de origen rumano, que busca atacar el segmento C de los SUV con una oferta de versiones híbridas. Este nuevo modelo cuenta con cuatro variantes electrificadas: la 'hybrid 150', 'mild hybrid 140', la 'mild hybrid-g 140' y la 'mild hybrid 130 4x4'.

El nuevo Bigster es el primer modelo del Grupo Renault que se beneficia de la nueva motorización 'hybrid 150', que está compuesta por un motor gasolina de 4 cilindros y 107 CV, dos motores eléctricos (un motor de 50 CV y un arrancador/generador de alta tensión), una batería de 1,4 kWh (230 V) y una caja de cambios automática electrificada.

Por tanto, esta versión ofrece más potencia (+15 CV), más par (170 Nm solo para el motor de combustión, esto es, +20 Nm), y una mayor capacidad de remolque. Además, el consumo y las emisiones se reducen un 6%, gracias a una gestión optimizada del régimen motor.

También cuenta con frenada regenerativa, combinada con la alta capacidad de recuperación de energía de la batería y eficiencia de la caja de velocidades automática que ofrece hasta un 80% del tiempo de conducción en ciudad en modo totalmente eléctrico.

El Bigster también es el primer modelo en tener un motor híbrido que combina bicarburación gasolina y GLP e hibridación ligera de 48 V. Esta última asiste al motor de tres cilindros turboalimentado de 1.2 litros, ya funcione con gasolina o con GLP, durante las fases de arranque y aceleración.

UN MODELO 'OFF-ROAD'

Además, el modelo pretende atraer a conductores que buscan un todoterreno, ya que está también diseñado para un uso 'off-road'. El nuevo Bigster 'mild hybrid 130 4x4' cuenta con un diseño robusto, una transmisión integral combinada con una caja de cambios manual de 6 velocidades y con tracción en las cuatro ruedas que le permite modos de conducción fuera de carretera.

La transmisión '4x4 Terrain Control' que puede controlarse según 5 modos de conducción: 'Auto', 'Snow', 'Mud/Sand', 'Off-Road', y 'ECO'. Además de un sistema de control de trayectoria en descenso.

En esta versión, la hibridación ligera de 48 V asiste al motor de tres cilindros turboalimentado de 1.2 litros en las fases de arranque y aceleración.

Además, junto con el coche se pueden adquirir accesorios para actividades al aire libre con el 'pack In Nature' que incluye un 'pack sleep' una galería de techo y tienda de campaña.

TECHO PANORÁMICO Y UN INTERIOR CON LO ESENCIAL

Dacia también ha explicado que el nuevo Bigster "incluye todo lo esencial para los clientes del segmento C-SUV a un precio Dacia, fiel al posicionamiento 'Best value for money' (El mejor valor por el dinero) de la marca".

El modelo también incorpora 'YouClip' un nuevo sistema de accesorios inteligente de Dacia, que permite colocarlos en cinco lugares clave del habitáculo, de forma práctica y sólida.

El coche también cuenta con el primer techo solar panorámico de Dacia que mide 120 cm de largo y se puede abrir 57 cm o entreabrir. Este viene de serie en el acabado 'Extreme' y como opcional en 'Journey' .

"Estamos creciendo cada vez más con Bigster, en algunos mercados europeos, donde normalmente no éramos tan fuertes. Así que estamos fuertes en España, estamos muy contentos de que Bigster sea un éxito en este país, pero con este modelo también podríamos ser mucho más fuertes en algunos de los mercados europeos en los que históricamente no lo estábamos", ha añadido Marotte.

UN MERCADO POTENCIAL DE 300.000 UNIDADES

Finalmente, el nuevo director de la marca en España, Laurent Sengenes, ha explicado en la presentación que este nuevo modelo apunta a un segmento en España (el C-SUV) con un mercado potencial de hasta 300.000 unidades y que, con un crecimiento del 10% interanual el año pasado, se encuentra en constante expansión.

"Hasta ahora cubríamos con los modelos de Dacia el 58% del mercado. Del (segmento) A hasta el B, B-SUV, y el C excepto SUV, y vemos que finalmente pasamos de 58% a 88% de cobertura con Bigster, que representa un mercado potencial de 300.000 coches. Eso es muy simbólico, porque demuestra el potencial que tiene el modelo", ha comentado Sengenes.

El directivo, que entró a liderar la marca en el país el mes pasado, ha apuntado además que la marca busca con este nuevo modelo "una herramienta de conquista".

"Si resumimos el nuevo Bigster, estos son nuevos territorios y esta es una herramienta de conquista, y los nuevos clientes, que son particulares, empresas o pequeñas flotas, van a ir en busca de un precio muy competitivo. Es un gran producto... Las motorizaciones son 100% electrificadas, porque corresponde a lo que quieren los clientes, y lo más importante es que estamos yendo al segmento C-SUV, pero lo hacemos respetando la genética de la marca, que quiere decir, proponer los esenciales y nada más. Y eso es extremadamente importante", ha concluido.