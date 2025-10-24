Dacia redefine su estrategia "esencial pero molona" y la traslada a la movilidad del futuro

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dacia continuará apostando en el futuro en toda su gama por su estilo "esencial pero molón", basado en pilares como la robustez y la inteligencia del vehículo, al tiempo que mantendrá su compromiso con la movilidad sostenible, con vehículos ECO preparados para todo tipo de carreteras, desde los traslados urbanos (con modelos como el Spring) hasta los más arriesgados (con modelos más próximos a los todoterrenos, como el Bigster).

Así lo ha trasladado este viernes el director mundial de Diseño de Dacia, David Durand, durante una presentación con los medios en Madrid, en la que ha defendido que Dacia destaca por su capacidad para hacer vehículos "esenciales pero muy atractivos", a través de materiales muy sencillos que dotan al vehículo de simplicidad, pero también de un gran interés para los clientes, a los que se adaptan sus características.

Este es el caso, por ejemplo, del Dacia Bigster, que no cuenta con todos los elementos de la categoría C pero sí cubre "todas las casillas" necesarias de este segmento, lo que lleva a mantener unos precios asequibles para este modelo.

Esta filosofía de Dacia, según su director de Diseño, es perfectamente adaptable a los vehículos 100% eléctricos, con "la misma receta", independientemente del tren de potencia. "Podemos aplicar los mismos principios", ha afirmado.

DACIA HIPSTER, EL SENCILLO CONCEPTO DEL FUTURO

En el marco de esta filosofía, Dacia ha presentado recientemente el su nuevo prototipo de vehículo, el Dacia Hipster, que aspira a ser un modelo para "la movilidad del futuro" en la que los vehículos ganen en dimensiones interiores, al tiempo que se reduce el tamaño exterior y se ofrecen más comodidades y precios más asequibles.

Este coche, que podría ofrecerse por un precio inferior a 15.000 euros destaca por su utilidad. "Uno escoge este coche porque es fácil de aparcar, de utilizar, de cargar, y cubre todas las necesidades que podamos tener. Obviamente no es el coche para irse de vacaciones, para eso tenemos otros coches, pero es muy útil para las actividades diarias", ha subrayado Durand, que ha recordado que su objetivo es cubrir los trayectos periurbanos, con una autonomía de más de 150 kilómetros.

Respecto a su diseño, el Hipster reduce los aspectos más ornamentados, y apuesta por recortar tamaño en aquellas piezas del coche en las que se pueda. Esto permite ir reduciendo el precio a través de la búsqueda de oportunidades "allá donde las haya".

Así, por ejemplo, el prototipo cuenta con faros traseros posicionados directamente dentro del coche, cubiertos por la ventana trasera del coche. A su vez, el habitáculo interior es "muy básico", con tan solo una pantalla que da toda la información necesaria, y la mayor optimización de las zonas de almacenamiento.

Los asientos destacan por su diseño, por tener una red similar a las de oficina, con un tamaño que optimiza el interior del coche. Otra cuestión importante es la posición del conductor, que fuese lo más alta posible, para poder encajar en el tráfico, y tener una buena visión de la carretera. También se ha decidido optimizar el vehículo para poder añadir un asiento para bebés o incluso para bajar los asientos traseros y ganar en espacio de maletero.

"Aplicamos la inteligencia, porque es importante pensar en los clientes y hacer algo sencillo pero muy útil. Estamos mirando a la competencia muy de cerca y muy seriamente, pero creemos que tenemos nuestro lugar en el mercado y que nuestros modelos tienen un diseño y una robustez que nos hace estar orgullosos de nosotros mismos", ha resumido Durand.