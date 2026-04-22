Dekra aumenta un 3,4% sus ingresos en 2025, hasta los 4.400 millones, pese a la volatilidad del mercado

Dekra aumenta su facturación un 3,4% en 2025 hasta los 4.400 millones pese a la volatilidad del mercado - DEKRA

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La compañía de inspección, ensayo y certificación Dekra cerró 2025 con un crecimiento sostenido de su actividad, a pesar de un contexto económico marcado por la incertidumbre geopolítica y la desaceleración de la industria automovilística europea, elevando su facturación un 3,4%, hasta los 4.400 millones de euros, según los datos publicados por la compañía este miércoles.

Igualmente, el mayor operador del mundo en ITV (Inspección Técnica de Vehículos) también registró un incremento del 3,3% en su beneficio antes de intereses e impuestos (Ebit), que alcanzó los 275 millones de euros.

La entidad ha mostrado que su demanda de servicios de inspección y certificación se mantuvo estable durante el ejercicio, lo que permitió consolidar su modelo de negocio en un entorno de mercado complejo.

El consejero delegado de la compañía, Stan Zurkiewicz, ha destacado que estos resultados reflejan "la estabilidad del modelo de negocio de Dekra y la demanda constantemente alta de nuestros servicios independientes de inspección, prueba y certificación". Asimismo, ha subrayado que el aumento de la conectividad y el uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial está impulsando la demanda de validaciones y certificaciones especializadas.

Por otro lado, durante el pasado ejercicio, la compañía destinó 127 millones de euros a inversiones estratégicas en innovación, infraestructura y nuevas áreas de negocio, con especial atención a ámbitos como la movilidad, la confianza digital y la sostenibilidad, considerados claves para su crecimiento futuro.

En términos de empleo, la plantilla global se mantuvo en niveles elevados, con más de 48.000 trabajadores en cerca de 60 países, lo que refleja la consolidación de su presencia internacional. En su mercado principal, Alemania, la empresa reforzó su equipo con alrededor de 600 nuevas incorporaciones.

Por áreas geográficas, la región formada por Alemania, Suiza y Austria continua siendo el principal motor de ingresos, generando más de la mitad de la facturación total del grupo con cerca de 2.700 millones de euros (+4%).

Las demás regiones también mostraron una evolución general estable con Europa del Sur, Oriente Medio y África (Semea) que lograron alcanzar los 753 millones de euros (+3%) de facturación, mientras que en Europa del Norte y Central (NCE) hasta los 539 millones de euros (+4%).

La región de América logró aumentar moderadamente su facturación hasta los 166 millones de euros (+2%), mientras que la región de Asia-Pacífico (APAC) se mantuvo estable en el nivel del año anterior con 261 millones de euros.

La compañía destacó además el impulso de nuevas capacidades en el ámbito de la confianza digital, incluyendo la certificación de sistemas de inteligencia artificial y ciberseguridad, así como el desarrollo de infraestructuras vinculadas a la movilidad eléctrica y la validación de baterías.

De cara a los próximos cinco años, la compañía prevé mantener su estrategia centrada en los grandes ámbitos de transformación global --movilidad, digitalización y sostenibilidad-- con el objetivo de consolidar su posición en los mercados internacionales y responder a las nuevas exigencias regulatorias y tecnológicas.