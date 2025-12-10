Drivalia nombra a Diego Proietti nuevo responsable de Remarketing y de la marca Drivalia Future

Drivalia nombra nuevo responsable de Remarketing y de la marca Drivalia Future a Diego Proietti - DRIVALIA

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Drivalia, la empresa de alquiler, leasing y movilidad del grupo Crédit Agricole Auto Bank, ha anunciado este martes el nombramiento de Diego Proietti como nuevo responsable de Remarketing y de la marca Drivalia Future.

A partir del 1 de diciembre de 2025, Proietti liderará las estrategias de remarketing para todo el grupo y el desarrollo del proyecto Drivalia Future, la marca que da una nueva vida a los vehículos que han llegado al final de su contrato de alquiler o suscripción. Proietti reportará directamente al consejero delegado de Drivalia, Roberto Sportiello.

Proietti aporta a Drivalia una experiencia de más de veinte años en el sector de la automoción y, en particular, en el remarketing. Tras licenciarse en Economía por la Universidad La Sapienza de Roma, comenzó su carrera en 2004 en Ing Car Lease Italia, donde ocupó cargos de creciente responsabilidad dentro del departamento de remarketing, hasta convertirse en Remarketing Supervisor.

Su carrera continuó en Alphabet, primero como Remarketing Manager para el mercado italiano, y luego como International Remarketing Manager. Desde mayo de 2018 ha ocupado el cargo de Remarketing Manager en Alphabet Italia, donde se ha encargado, entre otras actividades, de la digitalización de procesos y del desarrollo de los canales de venta B2B y retail.

"Estoy orgulloso y honrado de unirme al Grupo Drivalia, una empresa joven, innovadora y ambiciosa, y me gustaría agradecer la confianza que han depositado en mí. Afrontaré este nuevo reto con gran entusiasmo y motivación, poniendo a disposición la experiencia adquirida en cargos nacionales e internacionales, para apoyar a la empresa en la consecución de los importantes objetivos que se ha marcado", ha declarado.