DS Automobiles lanza el nuevo DS N°7, su SUV compacto premium con hasta 740 kilómetros de autonomía - DS AUTOMOBILES

PARÍS, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

DS Automobiles ha presentado este martes el nuevo DS N°7, un SUV compacto 'premium' que sustituye al DS7 y que supone la primera renovación de modelo desde la creación de la marca en 2014 y que llegará a los mercados europeos a partir de la segunda mitad del año 2026.

Uno de los principales avances del 'superventas' de la compañía francesa es su oferta multienergía, que incluye versiones 100% eléctricas e híbridas. En su variante eléctrica E-Tense de tracción delantera y gran autonomía, el DS N°7 alcanza hasta 740 kilómetros de autonomía en ciclo combinado WLTP, una cifra de referencia en su segmento.

DS N°7 E-Tense, 100% eléctrico, tiene una "autonomía récord" para un SUV compacto con hasta 740 km en el ciclo combinado WLTP para la versión FWD de larga autonomía gracias a su batería de 97,2 kWh, cuya fabricación se realizará en Francia.

Equipada con la misma batería y tracción total, la versión E-Tense AWD Long Range (tracción a las cuatro ruedas) tendrá una autonomía de hasta 679 km en el ciclo combinado WLTP. La oferta eléctrica se completa con la versión E-Tense FWD equipada con una batería de 73,7 kWh que ofrece hasta 543 km de autonomía en el ciclo combinado WLTP.

En cuanto a tiempos de carga, el nuevo 'buque insignia' de la marca francesa será capaz de recuperar del 20% al 80% de la batería en aproximadamente 27 minutos (31 minutos para la batería de menor tamaño). Además, incorpora tecnologías como la función 'One Pedal Mode', frenado regenerativo ajustable y la opción 'Plug and Charge' para acelerar el inicio de carga con pago inmediato.

DS N°7 E-Tense cuenta con un cargador a bordo de 11 kW según las especificaciones Pallas, Étoile y La Première --el acabado tope de gama con edición limitada de producción-- y ofrece un cargador opcional de 22 kW.

La gama de este modelo se completa con una versión híbrida (HEV) que combina un motor de gasolina turboalimentado de tres cilindros y 1,2 litros con un motor eléctrico de 21 kW (28 CV) que imprimirán hasta 145 CV de potencia. Integrará una caja automática de seis velocidades y doble embrague. Esta arquitectura permitirá, tanto en uso urbano como suburbano, conducir hasta el 50% del tiempo total en modo 100% eléctrico.

UN MODELO CAUTIVADOR POR SU CONFORT Y ESTILO

El nuevo modelo se posiciona en el corazón del segmento de los SUV compactos premium, combinando un diseño distintivo con un interior espacioso, refinado y orientado al confort. Según ha destacado la compañía, el DS N°7 marca "una nueva etapa de madurez" para la firma francesa.

En términos de dimensiones, el vehículo crece hasta los 4,66 metros de longitud, con una distancia entre ejes de 2,79 metros, lo que mejora el espacio interior, especialmente para los pasajeros traseros, manteniendo unas proporciones adaptadas al uso diario.

En el apartado tecnológico, el DS N°7 integra sistemas avanzados de asistencia a la conducción como DS Drive Assist 2.0, con conducción semiautónoma de nivel 2, así como DS Night Vision, capaz de detectar peatones y animales hasta 300 metros, y DS Pixelvision, un sistema de iluminación adaptativa que evita deslumbramientos.

El interior del vehículo destaca por la incorporación del sistema DS Iris System 2.0, con pantalla central de 16 pulgadas, conectividad avanzada y control por voz, además de un 'head-up display' extendido proyectado sobre el parabrisas de 10 pulgadas.

En materia de confort, el SUV incorpora suspensión activa con cámara, asientos con funciones de masaje, calefacción y ventilación, así como soluciones acústicas avanzadas. También ofrece un maletero de hasta 560 litros y múltiples configuraciones interiores con materiales premium como cuero Nappa, Alcántara o molduras de madera.

El diseño exterior apuesta por una aerodinámica optimizada, con un coeficiente de 0,26 Cx, y una nueva firma lumínica característica de la marca. Asimismo, el modelo permite configuraciones personalizadas con seis colores de carrocería y llantas de hasta 21 pulgadas.

Con este lanzamiento, DS Automobiles refuerza su estrategia de electrificación, tras la introducción de modelos como el N°4 y el N°8 en versión 100% eléctrica y continúa ampliando su presencia global, actualmente en más de 40 países.