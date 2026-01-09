DS desafía a las marcas chinas con la "calidad" como su valor al alza: "Rendirse o dar la batalla"

Archivo - DS Automobiles - DS - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

DS, la firma francesa premium del grupo Stellantis, está confiada de que su mejor arma para resistir la ofensiva de las marca automovilísticas chinas en el "desafiante" 2026, y en los años venideros, es la calidad de sus productos, motivo por el cual buscará "dar la batalla" con sus nuevos lanzamientos en el mercado.

"O nos rendimos, o damos la batalla con nuestras herramientas", ha asegurado el consejero delegado de DS, Xavier Peugeot, en un encuentro con periodistas en el marco del Salón del Automóvil de Bruselas, al que ha acudido Europa Press.

Durante la conversación, Peugeot ha asegurado que desde DS están "empujando" todos los estándares diferenciadores de la marca, "elevando la barra de productos y servicios" para estar en el nivel superior. "Ya vemos resultados muy positivos. La calidad tiene que estar en la cúspide de la pirámide, para mí es la prioridad última", ha sostenido el directivo francés.

Para Peugeot, calidad es sinónimo de credibilidad, relervancia y diferenciación, lo que les permitirá resistir esa "ofensiva china", con aspectos como la comodidad y coherencia en el producto, siendo estas las mejores "protecciones" ante los retos del futuro.

2026, DESAFIANTE PERO A LA ESPERA DE MEJORES RESULTADOS

No obstante, tras cuatro años sin apenas lanzamientos en el mercado, Peugeot ha apuntado que 2026 volverá a ser un año "desafiante". "Tenemos que enfrentar un nuevo momento. Sin nuevos lanzamientos y sin consistencia no podemos mejorar los resultados", ha manifestado.

En este contexto, Peugeuot espera que se logren mejores márgenes de ventas y beneficios de cara a la segunda mitad del año o en 2027.

Este impulso vendrá con la consolidación de nuevos modelos a su portfolio, como el Nº4 y el Nº8, que busca presentar como vehículos de "calidad" y que tienen una gama completa de motorización.

Así, por ejemplo, se dará un impacto "más visible" de las ventas del Nº8 en 2026, tras comenzar su comercialización en la segunda mitad de 2025.

Este modelo es un ejemplo de la apuesta por la electrificación de DS, con una autonomía de hasta 750 kilómetros, máximos para un vehículo con esta propulsión, lo que lleva de nuevo a la marca a seguir apostando por trabajar en "estas herramientas diferenciadoras de futuro" y que le permiten competir con la llegada de las firmas chinas al mercado premium.

En este sentido, Peugeot ha evidenciado que la firma "no es ciega" y ha querido tener en cuenta las expectativas de los clientes, motivo por el cual se ha puesto como objetivo "permanecer viva" y apostar no solo por la motorización eléctrica, sino que ha ajustado toda su ingeniería.

Asimismo, DS espera lanzar un nuevo producto a final de año, lo que permitirá también mejorar su volumen de ventas, con el Nº4 ya consolidado como un modelo que permitirá tener un buen nivel de desempeño, y el Nº8. "Nuestra ambición es asegurar que los cuatro años que hemos conocido no vuelvan a ocurrir en el futuro·, ha sentenciado Peugeot.

El mercado premium tiene un buen comportamiento en Europa, representando el 25% de los volúmenes de ventas y el 38% de la facturación, lo que lleva a DS a confiar en el "buen momento" para estimular el negocio y atreverse con nuevos lanzamientos. "Espero que este impacto positivo sea probablemente más visible desde el año 2027", ha insistido Peugeot.