Archivo - Los modelos Ebro s700 PHEV, Ebro s800 PHEV y Ebro s900 PHEV. - EBRO - Archivo

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ebro aplica descuentos en sus vehículos híbridos enchufables tras las ayudas del Plan Auto+ lanzado por el Gobierno, lo que le permiteofrecer una gama de vehículos desde 29.990 euros, explica este martes en un comunicado.

En concreto, los modelos Ebro s700 PHEV y s800 PHEV incorporan un descuento de 2.925 euros, mientras que el Ebro s900 PHEV cuenta con una reducción de 2.475 euros, todas ellas aplicadas en el momento de la compra.

La empresa automovilística ha valorado que este programa de ayudas tiene en cuenta desde el precio de acceso como el impacto industrial de los vehículos, lo que refuerza la propuesta de Ebro "basada en combinar electrificación, accesibilidad y producción nacional".

El consejero delegado de Ebro SUV, Pedro Calef, ha valorado que el Plan Auto+ supone un reconocimiento al esfuerzo inversor en capacidad productiva y en generación de empleo de la compañía, "consolidando" su papel en la transformación del sector.

Entre los tres modelos, el Ebro s700 PHEV podrá adquirirse desde 29.990 euros, el Ebro s800 PHEV por 32.990 euros y el Ebro s900 PHEV por 44.299 euros.