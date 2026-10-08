Ebro crea un servicio para contratar el mantenimiento de los vehículos por adelantado

Archivo - Fachada de la planta de producción de Ebro - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ebro Motors ha creado un nuevo servicio que permite a los clientes contratar diferentes planes de mantenimiento del vehículo por adelantado y facilitar y simplificar así su cuidado, ha informado en un comunicado este jueves.

Los nuevos planes permiten contratar por adelantado las operaciones de mantenimiento periódico establecidas por Ebro durante un periodo y kilometraje concretos, de 1 a 7 años y hasta 15.000 kilómetros al año.

El mantenimiento se llevará a cabo en la red oficial y con los procedimientos técnicos de la compañía, y las intervenciones incluyen las operaciones recogidas en el plan oficial de mantenimiento preventivo, excluyendo las piezas de desgaste.

Estos contratos estarán disponibles para toda la gama de vehículos de Ebro y se podrán contratar primero, al comprar el vehículo, y más adelante se ampliará a los vehículos ya matriculados.

Según la compañía, este servicio puede llegar a suponer un ahorro del 50%, dependiendo de la modalidad elegida, y permitirá a los clientes "anticipar" el coste de las revisiones.