Jaecoo lanza en España los nuevos Jaecoo 5 y 7 SHS con hasta 224 CV y 900 km de autonomía

Jaecoo lanza en España los nuevos 5 SHS y 7 SHS híbridos con hasta 224 CV, 900 km de autonomía - MANU LOZANO

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La marca china Jaecoo ha ampliado su oferta de producto en España con la llegada de los nuevos Jaecoo 5 y JAECOO 7 en versiones híbribas autorrecargables (HEV), dos SUV del segmento C que incorporan la tecnología Super Hybrid System (SHS) de la compañía del grupo Chery, con la que desarrollan una potencia combinada de hasta 224 caballos y ofrecen autonomías superiores a los 900 kilómetros.

La compañía refuerza así su estrategia de electrificación en el mercado español con dos modelos que combinan motorización híbrida, etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT), consumos homologados inferiores a 5,5 litros por cada 100 kilómetros y un elevado nivel tecnológico.

JAECOO 5 SHS: EL SUV HÍBRIDO URBANO, PET-FRIENDLY Y DESDE 30.000 EUROS

El nuevo Jaecoo 5 SHS híbrido se posiciona como el modelo de acceso a la gama electrificada de la marca con un longitud de 4,38 metros de longitud que le permiten ser un modelo apto para la movilidad más urbana, así como un ejemplar muy versátil para viajar.

El Jaecoo 5 SHS híbrido se estructura por medio de dos gamas de acabado. Con el acabado 'Pure', su precio de partida está disponible desde 30.000 euros al contado y desde 33.000 euros en la variante 'Exclusive', aunque con promociones comerciales el precio podrá rebajarse hasta los 22.500 y 25.300 euros.

Bajo el capó combina un motor gasolina 1.5 TGDI DHE turboalimentado con dos motores eléctricos y una batería NMC de 1,83 kWh, desarrollando una potencia conjunta de 224 CV y un consumo homologado de 5,3 litros/100 km.

A nivel de diseño, el Jaecoo 5 destaca por unas líneas muy similares a los clásicos Land Rover aunque con una carrocería de líneas limpias, superficies estructuradas y una presencia robusta que refuerza su carácter SUV.

El frontal está presidido por la icónica calandra de la marca con líneas verticales tipo cascada y grandes tomas de aire en la parte inferior. Destacan las alargadas ópticas delanteras, que agrupan las principales funciones de iluminación.

En la vista lateral, las líneas ascendentes de cintura y la caída del techo generan una superficie acristalada que se estrecha progresivamente. Las ópticas traseras LED, finas y alargadas, se extienden desde el portón hasta las aletas traseras y se integran con una barra central que cruza toda la trasera e incorpora el nombre de la marca.

El techo panorámico, asociado al acabado 'Exclusive', aporta una mayor luminosidad y sensación de amplitud al habitáculo. A ello se suma un maletero de gran capacidad, con 410 litros, ampliables hasta 1.214 al abatir los asientos traseros.

En el apartado tecnológico, incorpora una pantalla táctil vertical de 13,2 pulgadas, cuadro digital de 8,88 pulgadas y arquitectura electrónica basada en el chip Qualcomm 8155, capaz de procesar hasta 8 billones de operaciones por segundo. También ofrece conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, control por voz y cámara panorámica de 540 grados.

El SUV destaca además por su enfoque familiar y para mascotas, ya que se convierte, según la marca, en el primer vehículo 'pet-friendly'. Entre sus soluciones destacan tapicerías antibacterianas, sistema de filtrado de aire y materiales resistentes a arañazos y manchas.

En cuanto al equipamiento, el acabado Pure incluye de serie 19 asistentes ADAS, siete airbags, llantas de 18 pulgadas, climatizador bizona y acceso sin llave, mientras que la versión Exclusive añade techo panorámico, asientos ventilados y calefactados, equipo de sonido Sony y carga inalámbrica de 50 W.

JAECOO 7 SHS: MÁS ESPACIO, TECNOLOGÍA Y CONFORT DESDE 34.400 EUROS

Por su parte, el Jaecoo 7 SHS híbrido se sitúa un escalón por encima dentro de la gama de la marca, con una longitud de 4,5 metros y una distancia entre ejes de 2,67 metros, apostando por una mayor habitabilidad y equipamiento Y en general, ofreciendo un concepto más familiar de vehículo..

Este SUV mantiene la misma arquitectura híbrida SHS de 224 CV, aunque eleva el par máximo hasta 365 Nm y homologa un consumo algo mayor que su 'hermano' de 5,5 litros/100 km.

El Jaecoo 7 SHS híbrido igualmente sigue el patrón de dos opciones de acabado con un precio de salida desde 34.400 euros en acabado 'Pure' y de 38.400 euros en la versión 'Exclusive' (ambos precios al contado), aunque las campañas promocionales permitirán reducir la factura hasta los 26.800 y 30.600 euros, respectivamente.

En materia de diseño, este ejemplar cuenta con unas formas más robustas en lo visual. El frontal se caracteriza por una parrilla de gran tamaño que actúa como elemento central de identidad, acompañada de una firma lumínica que aporta reconocimiento visual al conjunto. La vista lateral muestra una línea de cintura elevada y una relación equilibrada entre superficies acristaladas y paneles, generando una silueta dinámica sin perder solidez.

Las llantas de 19 pulgadas refuerzan su presencia visual y contribuyen a mejorar la estabilidad del vehículo, mientras que su maletero alcanza los 500 litros de capacidad, ampliables hasta 1.265 litros con los asientos traseros abatidos.

En el interior incorpora una pantalla multimedia de hasta 14,8 pulgadas, instrumentación digital de 10,25 pulgadas, carga inalámbrica y sistema de sonido Sony de ocho altavoces en los acabados superiores.

En materia de seguridad, el modelo incluye sistemas como frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto y monitorización del conductor. Además, las versión más equipada añade una cámara panorámica HD de 540 grados y airbag de rodilla para el conductor, dentro de sus múltiples sistemas de seguridad y ayuda a la conducción.